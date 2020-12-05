DxoMark 公布小米 10 至尊纪念版前置镜头得分：88 分暂列 22 名

IT之家12月5日消息 DxoMark 昨日公布了小米 10 至尊纪念版前置镜头得分：88 分，目前暂列自拍榜单第 22 名，DXO 评价为：表现中等。

值得一提的是，该机在后置镜头评测中获得了 133 分的成绩，目前排名第二；音频得分未公布；屏幕得分 73 分但评测个体较少导致其榜单不具备参考性。

该机前置摄像头主要规格：

2000 万像素传感器，0.8 微米像素

f/2.3 定焦镜头

屏幕闪光灯

1080p/30 fps 视频拍摄

小米 10 至尊纪念版在 DXOMARK Selfie 中取得 88 分的成绩，表现与去年的优秀手机相当（它的排名在华为 P30 Pro 和 OnePlus 7 Pro 之间），比稍微低端的小米 10 Pro 略好。

DXO 指出，小米 10 至尊纪念版在照片类别中取得 86 分，其得分与排名最高的华为 P40 Pro（108 分）相去甚远。与小米 10 Pro 相比，小米 10 至尊纪念版的大部分优势来自视频得分，而大部分改进都要归功于防抖性能的大幅提升。

IT之家了解到，DXO 还专门将其与华为和三星某机型进行了对比。

DXO 结论