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DxoMark 公布小米 10 至尊纪念版前置镜头得分：88 分暂列 22 名

2020/12/5 13:58:58 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月5日消息 DxoMark 昨日公布了小米 10 至尊纪念版前置镜头得分：88 分，目前暂列自拍榜单第 22 名，DXO 评价为：表现中等。

值得一提的是，该机在后置镜头评测中获得了 133 分的成绩，目前排名第二；音频得分未公布；屏幕得分 73 分但评测个体较少导致其榜单不具备参考性。

该机前置摄像头主要规格：

  • 2000 万像素传感器，0.8 微米像素

  • f/2.3 定焦镜头

  • 屏幕闪光灯

  • 1080p/30 fps 视频拍摄

小米 10 至尊纪念版在 DXOMARK Selfie 中取得 88 分的成绩，表现与去年的优秀手机相当（它的排名在华为 P30 Pro 和 OnePlus 7 Pro 之间），比稍微低端的小米 10 Pro 略好。

DXO 指出，小米 10 至尊纪念版在照片类别中取得 86 分，其得分与排名最高的华为 P40 Pro（108 分）相去甚远。与小米 10 Pro 相比，小米 10 至尊纪念版的大部分优势来自视频得分，而大部分改进都要归功于防抖性能的大幅提升。

IT之家了解到，DXO 还专门将其与华为和三星某机型进行了对比。

DXO 结论

小米 10 至尊纪念版的后置摄像头在我们的数据库中排名靠前，但其前置摄像头却在我们的排行榜中排名靠后。它的静止自拍图像的质量与较低阶的小米 10 Pro 大致相同，两者在最佳条件下都可以拍出正确的曝光度与丰富的细节，但其动态范围无法与最佳竟品相提并论，因为它在亮度差距大的情况下经常会出现高光位剪切。此外，该摄像头的人像模式依旧有很大进步空间。

另一方面，小米 10 至尊纪念版的视频得分明显优于小米 10 Pro，这主要是因为防抖能力增强所致。不过，它的成绩仍然落后于领先的手机几分（部分要归咎于细节太少），但仍然配得上一部在后置摄像头测试中表现出色的手机。

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关键词：小米

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