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华硕新款天选游戏本曝光：i7-11370H + RTX 3060 6GB

2020/12/5 15:09:22 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 5 日消息 根据爆料者 @momomo_us 的消息，一家海外电商网站曝光了华硕新款天选游戏本，搭载了英特尔尚未发布的 i7-11370H 处理器和英伟达的 RTX 3060 6GB 显卡。

根据 Geekbench 上的参数信息，i7-11370H 为 4 核 8 线程，主频 3.3GHz，睿频 4.8GHz，12MB 三级缓存。爆料消息称 i7-11370H TDP 为 35W，可以看作 11 代低压酷睿的高 TDP 版

IT之家了解到，Tiger Lake-H (TGL-H)会有 35W 和 45W 两种版本，35W 最多有 4 个核心，可能会配备高频版的 96EU 核显。45W 会增加到 8 个核心，但核显为 32EU。另外，Tiger Lake-H 处理器也将采用 10 nm Willow Cove 架构，32EU 的核显也能实现 8K 60 HDR 的输出。Tiger Lake-H 将支持最高 128GB 的 DDR4-3200 内存，拥有 20 条直连 CPU 的 PCIe Gen4 通道和 24 个 PCH 的 PCIe Gen3。

新一代的 RTX 3060 笔记本显卡将配备 6GB 显存。根据笔记本吧 @西门吹雪 的消息，RTX 3060 移动显卡大约是桌面 RTX 2060 Super 的水平。

新一代的游戏本标压处理器和高性能显卡有望在明年 1 月的 CES 上发布，敬请关注。

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关键词：华硕游戏本

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