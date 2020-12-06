国内首颗无机取向 LCOS 芯片实现量产，有望打破光阀芯片领域垄断

IT之家 12 月 6 日消息 据中证网报道，ST 晨鑫本周五宣布，旗下子公司上海慧新辰实业有限公司研发的国内首颗（无机取向）QHD 微显 LCOS 芯片，现已成功实现从样品到量产的跃进，同时像素密度也从 4300PPI 提升到了 6000PPI。

慧新辰总经理李鲲表示，本次发布的 0.26 英寸 720P LCOS 芯片，是在去年 11 月点亮的国内首颗（无机取向）QHD 微显 LCOS 芯片基础上的 “升级”，具有高清晰度、耐强光、抗紫外光、耐高温、高亮度和完美适配激光光源等特性。

超算领域专家，中国工程院院士，清华大学计算机科学与技术系教授、博士生导师，高性能计算研究所所长郑纬民对此表示，光阀芯片领域几十年来一直垄断在美日大公司手中，慧新辰年轻的团队将其推向量产推向市场，在国际巨头前敢于亮剑，值得肯定和鼓励。

IT之家了解到，LCOS 芯片是一种将液晶技术与 CMOS 技术结合，以光相位调制为核心的光控制芯片，分辨率高、能耗低、结构简单、可靠、耐用等特性是人机交互的重要支点。

LCOS 芯片广泛应用于众多国家战略支柱行业，是投影类、AR/VR、5G 通信等电子信息产业的基础核心芯片，目前 LCOS 芯片潜在需求年均超亿万颗。