扎克伯格给旧金山捐了数亿美元，却在这里遭受谴责

他给旧金山捐了上亿美元，得到的却是抗议和鄙视，甚至是市政府的公开谴责。

旧金山市议会的审计监管委员会本周通过动议，谴责 (Condemn)该市公立医院旧金山总医院 (San Francisco General Hospital)以捐款人扎克伯格冠名的行为。该委员会三名委员全都投了支持票。这一动议将于本月 15 日在旧金山市议会进行全体投票。

需要强调的是，这个动议并没有强制执行力，并不能直接命令旧金山总医院去除扎克伯格的冠名，只是一种象征性举动，意在表明旧金山市政府对扎克伯格的官方鄙视态度。

这项决议要求市政府 “谴责旧金山总医院以扎克伯格夫妇命名的行为，并呼吁市政府为公立机构和部门制定明确的命名标准，以体现旧金山的价值观，体现旧金山对确认和坚守人权、尊严、社会和人种公平的承诺。”决议明确指责 Facebook 对平台上的有害信息不负责任，危害到了公众健康。

提出这一议案的旧金山市议员戈登 · 马尔 (Gordon Mar)毫不掩饰他对扎克伯格的鄙夷态度。他公开表示，“旧金山公立医院不应该以这样一个要对危害美国乃至世界公众健康负责的人命名 “。另一位市议员马特 · 哈内 (Matt Haney)则说得比较委婉，“我们对扎克伯格夫妇的捐款当然表示感激，但这所医院值得拥有一个体现他们工作价值的名字。”

美国学校和医院以亿万富豪捐赠者命名的案例并不少见。就在旧金山，还有一所儿童医院以 Salesforce 创始人贝尼奥夫 (Marc Benioff)命名，身价 80 多亿美元的他给加州大学旧金山分校的这所附属儿童医院捐出了 1 亿美元。在旧金山土生土长的贝尼奥夫热心回报家乡；但与扎克伯格不同，贝尼奥夫在硅谷的口碑声誉要正面积极的多。

对比下来，差别明显。旧金山市政府这次单独提出动议，公开谴责旧金山总医院以扎克伯格命名，明摆着就是针对扎克伯格个人。哪怕扎克伯格给旧金山市捐了上亿美元，这里也不愿意再和他扯上关系。

2015 年，扎克伯格夫妇向旧金山总医院捐了 7500 万美元；这是该医院创办以来收到的最大金额捐款。扎克伯格的妻子普莉希亚 · 陈 (Prisilla Chan)在加州大学旧金山分校获得医学博士学位之后，在这个医院短暂当过一名儿科医生。旧金山总医院因此正式改名为 “普莉西亚和马克 · 扎克伯格旧金山总医院”，医院的标牌上是 “扎克伯格旧金山总医院和创伤中心”。

针对旧金山市议会的决议，旧金山总医院 CEO 梅瑞德斯 (Kim Meredith)对此回应称，“谴责旧金山总医院命名的决议会对旧金山过去、现在乃至未来的捐赠行为带来意想不到的后果和后续影响”。梅瑞德斯强调了扎克伯格夫妇巨额捐款给医院带来的巨大帮助，强调了这家公立医院在新冠疫情期间发挥的重要作用。她担心市政府这样公开谴责为慈善捐款上亿美元的扎克伯格，会直接影响到硅谷亿万富翁们未来的捐款意愿。

另一方面，旧金山总医院不可能退还扎克伯格的捐款，也不可能去除扎克伯格的命名。根据当初的双方捐赠协议，“扎克伯格旧金山总医院”的命名至少要保留五十年时间，而且要以醒目方式展现在医院诸多场所，除非扎克伯格夫妇主动放弃命名权。或许旧金山市政府正是希望以公开谴责的方式羞辱扎克伯格夫妇，施压他们主动放弃命名。

扎克伯格或许根本不会想到，自己给旧金山湾区捐了那么多钱，居然会在这里 “声名狼藉”，遭到政府公开羞辱。如今身价超过千亿美元的扎克伯格夫妇是旧金山和硅谷首屈一指的大慈善家。除了给旧金山总医院捐出的 7500 万美元，两人至少给旧金山湾区捐出了 10 多亿美元。

早在 2013 年两人就给硅谷社区基金会 (Silicon Valley Community Foundation)捐出了 1800 万股 Facebook 股票 (当时价值 10 亿美元)，帮助硅谷一些低收入社区消除贫困。他们还给旧金山湾区的公立学校捐出 1.2 亿美元，用于提升公立学校的教学质量。普莉希亚 · 陈还在硅谷创办了非盈利机构 Primary School，主要为当地贫困社区的儿童教育和产妇健康提供帮助。

2015 年大女儿出生之后，扎克伯格和妻子创办了扎克伯格夫妇基金会 (Chan Zuckerberg Initiative)，承诺捐出 99% 的资产 (即他们所持 Facebook 的股票，当时价值 450 亿美元，现在价值千亿美元)给基金会，主要关注公众健康、医学研究和儿童教育等领域。

与常见的慈善基金会不同，扎克伯格夫妇基金会是以有限责任公司的形式注册的，因此不能享受到免税待遇。但这种私营慈善公司的注册结构也保证了扎克伯格可以继续持有这些股权，始终牢牢控制着他创办的 Facebook。

在今年的新冠疫情期间，Facebook 更是捐款捐物最为积极的硅谷科技巨头。Facebook 给旧金山湾区捐出了千万美元的现金和物资，给医生护士送去口罩手套等防疫物资，给不便去超市采购的老人送去食物和现金，给低收入家庭儿童送去免费无线网络热点用于远程教育。

除了公司名义捐助，扎克伯格基金会也捐出 450 万美元，承担了北加州九个郡一个月的免费新冠检测。扎克伯格夫妇甚至还悄悄给自己常去的八家普通餐馆每家送去了 10 万美元支票，只希望他们可以坚持继续营业。此外，他们还给旧金山中餐行业协会捐助过现金。

但让扎克伯格感到尴尬的是，尽管过去几年他源源不断地在给旧金山湾区捐款捐物，但他在这里公众形象和口碑却在迅速恶化：他再也不是那个受人尊重的白手起家的创业者和企业家，而是一个不负责任的私心贪欲的亿万富翁。

不仅如此，现在旧金山市政府要公开和扎克伯格划清界限，谴责他捐款 7500 万美元的公立医院以他命名，认为他不能体现硅谷的价值观。扎克伯格形象急剧恶化和他创办的 Facebook 有着直接关系。而 Facebook 之所以负面缠身主要是因为泄露用户数据、涉嫌垄断行为以及卷入政治斗争等几大原因。

在追求盈利的目标下，Facebook 已经多次发生用户数据泄露的严重事件，扎克伯格被迫去美国国会参加听证，今年最终收到了美国监管部门高达 50 亿美元的天价处罚。而为了保住自己的市场主导地位，Facebook 持续收购潜在的竞争者，甚至多次赤裸模仿对手产品来打压竞争对手。在调查了一年多时间之后，美国联邦贸易委员会 (FTC)即将对 Facebook 提出反垄断诉讼。

卷入政治斗争更是让扎克伯格成为了硅谷的众矢之的。作为美国影响力最大的两大社交网站，Twitter 和 Facebook 过去几年承受着越来越沉重的政治压力，承受着来自美国政治两派的怒火。自由派批评两大网站在打击虚假信息方面不负责任，更在放任极端和煽动性政治言论；保守派则指责两家互联网公司政治立场明显偏向民主党，不断压制保守派言论。





今年夏天，“众叛亲离”的扎克伯格面临着一场前所未有的公关危机。站出来抨击他治理的 Facebook 无视责任的，不仅有主流媒体和左派民众，还有诸多 Facebook 的 “自己人”：Facebook 的联合创始人克里斯 · 休斯 (Chris Hughes)公开在《纽约时报》上撰文呼吁分拆 Facebook；Facebook 早期创始团队员工联合写公开信批评扎克伯格违背初心；WhatsApp 的联合创始人呼吁民众卸载 Facebook；Facebook 在职员工以辞职表示抗议。

在美国最左的旧金山湾区，扎克伯格已经成为了 “邪恶的代表”。虽然他还不至于像彼得 · 蒂尔 (Peter Thiel)那样，因为公开支持trump而被迫离开硅谷，但扎克伯格在旧金山湾区的口碑已经跌到了谷底。抗议者在他家门口带上面具讽刺扎克伯格是trump的帮凶，要求清理 Facebook 平台上的有害信息。

旧金山市政府要求医院除名事件只是扎克伯格负面危机中的一小部分。实际上，这也不是旧金山总医院第一次被要求和扎克伯格划清界限了。这家医院的员工过去几年一直在进行各种抗议，要求去掉扎克伯格的命名。

早在 2018 年 “剑桥分析”事件曝光之后，旧金山总医院的一些医护人员就开始游行抗议，要求医院和扎克伯格划清界限。抗议者打着 “Malwareberg“(双关，暗示扎克伯格是恶意软件)、”Uninstall Zuckerberg"(卸载扎克伯格)的标语，甚至用胶带遮掩了医院招牌上的扎克伯格的字样。