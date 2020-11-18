超越扎克伯格，马斯克跻身全球富豪排行榜第三

对马斯克而言，最近可算是多事之秋。

这位亿万富翁新冠病毒检测呈阳性；他的火箭公司将四名宇航员送入太空；周一，他的电动汽车公司特斯拉入选标普 500 指数成份股。最近的新闻则显示，现年 49 岁的马斯克超越扎克伯格成为全球第三富有的人。

据彭博亿万富翁指数显示，特斯拉股价周一在盘后交易中一度飙升了 15%。周二，该股收盘上涨了 8.2%，令马斯克的财富增加了 76 亿美元，至 1097 亿美元。他的财富今年跃升了 822 亿美元，在全球最富有的 500 人中涨幅最大。

特斯拉将在 12 月 21 日被纳入标普 500 指数，之前这一消息已传言数月，还经历过一次短暂挫折，标普 500 指数在 9 月初季度调整时未将特斯拉纳入。正是这种预期，推动特斯拉股价今年上涨近 4 倍，市值接近 3900 亿美元，使这家电动汽车领军企业将成为标普 500 指数中有史以来最大的新晋成份股。此外，特斯拉将成为该指数最有影响力的成份股之一，其权重将与伯克希尔哈撒韦、强生和宝洁旗鼓相当。

上周六，马斯克在推特上发文说，他 “很有可能”是轻症新冠病例，有 “轻微感冒”的症状。周日，他在推特上发文说他没有任何症状。同一天，马斯克旗下公司 Space Exploration Technologies Corp.的航空器将四名宇航员送往国际空间站。