索尼 PS5 被黄牛炒到快 1 万元，值不值得现在买

“想第一批玩到索尼 PlayStation 5，真的太难了”，说完这句话，同事又打开了电商页面（包括海外电商）去看看现在有没有机会去买到更为便宜的 PS5。

从索尼 PS5 全球发售到现在，很多主机玩家还是在等待观望，毕竟国行版并未在此次全球的首发行列，但是因为缺货导致的严重溢价让很多人都不敢下手，而作为索尼次时代主机全新版本的索尼 PlayStation 5，带着全新的外观设计与手柄设计还是来到了所有玩家的面前。

虽说之前对于 PS5 的消息看了不少，但是在实际上手体验之后，感受就剩下了一些感叹词：爽，我裂开了。接下来一起看看这一期索尼 PS5 的联合内容。

肉眼可见的「大」升级：说实话挺艺术的，但也挺像空气净化器的

相较于上代机 PS4（宽高深 275mm×53mm×305 mm）的外型设计，PS5（宽高深 390mm x 104mm x 260mm）整体除了深度没有较大的变化外，宽度几乎增加了 1/3 长度，高度更是增加了 1/2，重量也从原来的 2.8 公斤上升到了 4.5 公斤。

PS1-PS5 对比

如果是放在家中，PS5 的体积或许并不会令人在意，但是对于经常外出又喜欢主机游戏的玩家而言，PS5 的体积和重量都不算友好：常规大小的背包很难装下体积倍增的 PS5，而 4.5 公斤的重量几乎与一台 17 寸游戏本的质量相等，想要继续背着主机走天下的玩家只能准备一个超大型的背包或登机箱。

当然，PS5 的体积增大也伴随着其它架构的提升，在实机体验过程中最为直观的感受就是散热噪音非常小。

在 PS4 时代，玩家运行大型 3A 游戏时，即便 PS4 为了让游戏长时间稳定运行采取了锁帧处理，但是在大场景环境下依然会面临降帧的情况，同时伴随而来的还有 PS4「嗡嗡嗡」的散热声。而在试玩 PS5 的过程中，PS5 长时间运行所发出的声音要比 PS4 发出的声音小很多。

噪声方面，在五个小时的游玩过程中，PS5 全程没有产生过任何噪音，只有当耳朵朝向 PS5 主机且距离主机约 20 公分处，才能感受到散热风扇的转动声。主机本体没有震动感，用手触摸主机外壳也没有感受到明显的热量，后排出风口的体感温度会比主机外壳稍高，约有 38℃（体感温度）——42℃（体感温度）。

PS5 的散热框架与主机身采用了同 PS4 一样的亮光黑材质设计，黑色的机身两侧伸展出了两片哑光白材质的外壳，带有一定弧度白色外壳同样拥有一点 PS3 的设计味道，外壳的内壁则印有索尼 PS 系列主机的微小品牌元素。

内壁有微小 PlayStation logo 浮雕

PS5 作为一台家用主机肯定会长时间摆放在某一处。在试玩过程中，PS5 的亮光黑机身处由于表面采取了抛光处理，且黑色主机身体积巨大，当表面落有灰尘后会格外明显。

主机的机体正面集成了蓝光光驱、一个 USB Type A 接口、一个 USB Type-C 接口、面积缩小很多的光盘弹出键和电源开关，主机背面则包含有电源接口、HDMI 接口、网线口和两个 USB Type-A 接口，PS5 取消了 PS4 时期的光纤音频输入接口。

简单拆一下两侧外壳，就能够直接看到一枚巨大的风扇。进风口很显然是机身的前部和上部，出风口则是正后方。

需要提到的是，竖放 PS5 不加底座也没什么问题。不过这里可以看到底座不仅仅是将机身垫高，下方还有供空气流通的缝隙。显然是散热设计的一部分，所以还是建议加上底座，并让后方出风口保持通畅，这里是错误案例，不要向我学习。

简评： 外观设计美观与否因人而异，不过中间黑色部分的亮面材质非常容易刮花，落灰上抹布擦两下就有划痕，令强迫症十分头大。算了算了，又不是装饰品，眼不见心不烦。

接口方面没有太多要说的，比较关键的一点是 PS5 取消了光纤接口，部分老功放用户可能会十分头疼。其他需要注意的是光盘的插入方向，记得数据面朝外。

这里顺便聊聊光驱版和数字版的选择问题。个人建议能光驱就光驱，游戏可以出掉回血是一方面，光驱版再二手贩售时也会比数字版更轻松；如果网络环境一般，更得是光驱版，如今动辄接近 100G 的游戏，下载起来够你受的。

如果你实在没法接受光驱版的不对称设计，那，就不要摆在显然的地方。

DualSense 无线手柄：接触虚拟世界的钥匙，把次时代装进了手柄中

主机游戏的好坏除了受画面质量影响外，其操控性及反馈可谓是影响着整个的游戏体验。在本次 PS5 体验中，手柄 DualSense 的表现足以让人感受到震撼：再次惊讶于游戏世界的真实性竟然会以触摸的方式来感受到。DualSense 控制器的进步主要体现在三方面：触摸板，HD 多轴震动和自适应按键。

DualSense 控制器主体的按键布局，对称式摇杆都与 DualShock 4 相同，但是外观体积增加了一些，手柄顶部以及握把处也圆润了许多，有一种 DualShock 4 和 Xbox 控制器融合版的感觉。

DualSense 控制器触摸板的面积变得更大，创建键（PS4 上的 Share）以及选项键的位置也进行了上移，PS 键以 LOGO 的形式独立展现，并在下方增加了「一键静音」按钮和麦克风，底部采用了 3.5mm 耳机接口，充电口升级到了 USB Type-C 接口。

DualSense 控制器握把背面采用了与 PS5 主机外壳内壁相同的微小 PlayStation logo 设计，顺便还兼顾了防滑功能。

手柄的触摸板不仅在面积上增大了，精细度也有了提升，大胆预测一下：或许我们有机会在游玩《战神 5》（暂称）时，小战神阿特柔斯描绘北欧文字的过程将由玩家进行操作。

手柄 DualSense 采用了「六轴动态感测系统」（三轴陀螺仪 + 三轴加速器），并且采用了两个线性马达作为支撑，可以让手柄真实的模拟出多个数量物体的撞击触感，并在《宇航员的娱乐室》中还感受到了「带有空间感」的震动反馈，甚至连自身受到敌人攻击的方向都能感受到。除了方向感震动外，游戏角色行走在不同的路面，如沙子，玻璃，冰面等材质的震动反馈都会给予玩家不同的感受。

PS 系列手柄的 R2/L2 按键一直是被玩家吐槽的地方，但是 DualSense 控制器的 R2/L2 按键可以说是整个手柄的黑科技——自适应按键。DualSense 控制器的 R2/L2 按键具有「张力阻尼系统」，例如我们玩 FPS 游戏时，以前的控制器按下 R2“持续射击”只会有一次反馈，但是 DualSense 控制器的「张力阻尼系统」则会不断给予玩家「反抗」。

如果将加特林切换成火箭炮或者重狙等暴力型武器，R2 键的阻力将会变得异常沉重，但是越过了力度设定的临界点，你便能瞬间感受到子弹发射的爽快感。体验过程中，弓箭拉弓时的弓弦收紧程度，机枪的连射后坐力都能真实的模拟出来。同时按键的 “张力阻尼系统”也让游戏在交互上拥有了更多的可能性：推开生锈的铁门，巨斧的挥动，双刀的乱舞…… 玩家可以实实在在的感受到手中所持有的武器类型以及交互行为。

体验感受： 在《蜘蛛侠：迈尔斯》中，按下 R2 键发射蛛丝时，扳机键在最后的键程会略有加重，模拟蛛丝粘住建筑物后传来的力度。

另外需要提到的是，优秀的震感反馈是 DualSence 手柄的最大优点，不过正如我在真正体验之前未曾想到它的体验是如此之好一样，玩久了手酸也是令我意料之外的状况。

尤其是需要频繁用到扳机键的游戏，比如任意射击类游戏。最多两小时，保你右手疲乏。

关于 PS5 游戏的那些事儿

终于说到游戏，这次 PS5 的首发护航是一个超高清重置版和一款展示画质的大型 DLC 大概，总体感觉也就和 PS4 当年一个水准。不过，总归是要比盒子那边强。还好得益于得益于出色向下兼容性，让 PS5 能够运行大多数前代主机的游戏。不过同样是兼容，厂家的优化与否还是有很大区别的。

一是完全兼容，或者说游戏本身就会提供一个 PS5 的版本，比如说《无主之地 3》，《2077》这类，除了画质，帧数上的进步，它们也会用到 PS5 的其他，诸如 DualSence 震动的特性。

二则是部分兼容，它们在 PS5 上以原有的 PS4 版资源运行，不过得益于性能的提升，帧率会有所提高，原本只能锁 30 帧的画质模式也能提高到 60 帧运行。比如《对马岛之鬼》、《怪物猎人世界》等，它们并没有针对 dualsence 手柄进行优化。

三则是基础兼容，它们能够在 PS5 上运行，但是无论画质和性能都不会有改变，比如《血源诅咒》，《荒野大镖客 2》锁死 30 帧。好消息是，PS5 玩，风扇不吵了。

然而，这些兼容类游戏都没有用到 PS5 的超高速 SSD，也就是说，它们的读盘速度虽然快，但也是普通 ssd 级别的快。而不是像《蜘蛛侠：迈尔斯》或恶魂一样，除了进游戏需要等待的五六秒之外，其他几乎完全没有读盘时间。

很大程度上，想要完全利用 SSD 性能，体验无缝的读盘，只能指望第一方或者 PS5 独占作品了。要知道完全没有读盘时间可是一件很享受的事情，比如《蜘蛛侠：迈尔斯》中挑战重开秒进，比如恶魂挂了瞬间复生。

在 PS5 的机能下，测试的几款游戏都有着非常稳定的 60 帧表现，图像质量根据游戏不同有所差距，但果然还是独占有着更细腻的贴图与光影效果。蜘蛛侠的材质和光影表现非常出色，配合流畅的战斗和精彩的无缝 CG 演出，相当值得一玩。

《对马岛之鬼》《无主之地 3》《怪物猎人 世界》均能够在 PS5 上以高画质模式跑 60 帧，讲真我准备在美丽的对马岛上开个二周目了。

一个好消息，一个坏消息

有一个好消息是，如果你是 PS + 会员，那么随着 PS5 的到来，你也可以迎来一大波福利，PS5 玩家可以免费获得 20 款精品游戏，其中不乏神海 4、血源等精品大作。

值得一提的是，这次领取大作的机会只限于 PS5 用户，PS4 不能通过代领领取 PS5 的 20 款游戏进行游玩，否则视为违反条例，有 ban 号风险。

而在你同时拥有 PS4 和 PS5 的情况下，你自己的帐号也同样不能在 PS4 上领取 20 款游戏，同样会算作违反条例。当然，如果你在 PS5 中领到的 20 款游戏中，其中有在 PS4 上购买过的，那么 PS4 和 PS5 则可以同时游玩，不会视作违规。

最后说一下常用认证的问题，PS4 和 PS5 能够同时认证为常用登陆的主机，但无法一起登陆游玩，当有一方登录，会踢掉另外一个。

菜单设计

不同于近乎没什么变动的 XSX 系统界面，PS5 相比上代系统变动相当之大。目前最直观的一点是，系统的响应速度比 PS4 快太多。各种操作交互都变得更加流畅，连日常游戏中的截图、奖杯动画都更为迅速和自然。

再来另一点，PS5 它没主题了！我 要 看 Ti Fa！衷心希望索尼把主题给加回来。

在界面设计上，PS5 用纵向滑动代替了点击，不同界面间无缝连接。游戏和应用的图标都更小，将主要篇幅都留给了超大幅的海报。

之前上拨摇杆的菜单区域如今变成了单机 PS 键唤出，而且这一界面还会展示当前游戏可进行的一些任务，或是奖杯，截图记录等信息。无论在游戏中还是主界面，单击 PS 键均可唤出该界面。

很有趣的一点是，专为 PS5 优化的游戏，可以在这里直接进行部分任务。《蜘蛛侠：迈尔斯》中的一些挑战任务可以通过该界面进行，角色会直接传送至任务地点，相当方便。

大家还是低估了 PS5 缺货后发生的故事，什么时候出手拿下合适？

从索尼 PlayStation 5 发售到今天，这两周时间，只要算是个游戏玩家，基本每天都是在淘宝、美亚、日亚刷刷刷，这个形容应该没什么毛病，当然土豪玩家基本溢价多少都会买，但是更大部分都是我之前描述的节奏。

11 月底索尼互动娱乐（SIE）执行长 Jim Ryan 接受采访时就表示：目前所有 PS5 主机都卖光了，同时 PS5 需求「前所未见」，打破了历代 PlayStation 初期的销售纪录。

包含美国、日本、韩国、加拿大、澳洲、纽西兰与墨西哥等七个国家和地区，已经抢先开卖索尼 PlayStation 5，PS5 发售时备货量会比 PS4 更多，不过随着 PS4 主机成功扩大市场的同时，过往的备货需求早就不能满足现在的客户基数。

过往产品首发必定举办的各地首发会，今年因为疫情肆虐影响，索尼敲定全球方针 PS5 上市当天以网购取代实体店销售，然而日本因为预购难以消化，就算是上市当天也无法再开预购，一机难求也是必然的。

关于「饥饿营销」，这事怎么说呢，也是缺货闹的，其实起初没人想「饥饿营销」，但是 PS5，包括 Xbox Series X 等这几样「奇货」的销售信息，从厂商就开始不透明，以至于最后出现严重的溢价，目前所谓的「饥饿营销」市场状态就成了黄牛们的「温床」，索尼方面到底是真有货还是假有货压根没人搞得清楚，所以只能按照多方消息，等到明年一月再看看情况。

购买建议的话，死忠粉和土豪玩家，该入手时就入手，没什么该不该，合适不合适的解释；普通玩家，建议等货量恢复，价格趋于原价再入，现在买也不是第一批，晚点买还能再等等 3A 大作，何乐而不为。

关于索尼 PlayStation 5 的看法

全平台主机玩家 --- 段嘉祺：

说说购买建议吧，光驱版相比首发时 8500 + 的价格，目前淘宝上的日版价格已经跌到 6500 附近，但仍然不是什么购入的好时机。

以近期每周持续掉个两三百的速度，再算上可能会发布的国行，大概在春节附近可能是能够以合理价格购入的时间节点。总之这个钱让奸商赚了可太难受了。不过如果你加价买 PS5 跟喝杯奶茶似的，那请随意。

有外币卡和转运途径的话，可以在全球各个地区的亚马逊，沃尔玛一类的零售商挂个邮件到货通知，说不准能抢到呢？

最后，别买国行。

索尼主机玩家 --- 陈功

如果你入手的索尼 PlayStation 5，《宇宙机器人：Playroom》这个被索尼内部称为「功能演示」的游戏，你一定要玩一玩，它用一系列实际的游戏关卡告诉玩家「为什么 PS5 是次时代主机典范」。

手柄的续航，要提一下，7 个小时的使用，手柄提示电量不足，这期间就是断断续续的玩，尤其手柄本身性能提升巨大，还能保持这样的续航状态，值得点赞。

最后就是我自己本身的购买建议，目前来看已经不是第一批体验了，3A 大作也没，我准备等等看，虽然都说明年一年供货会缓解，但价格应该不会回落，现在某宝价维持在 6900 上下，明年一年即使供货有所上扬，价格不会掉太多，我更倾向于「经济实惠」，大概率是等到有一定的 3A 大作数量，以及价格回落到 3500 左右，趋于原价再去入手；版本的我会选择日版或者美版，港版也行，但是港版是英标的头，还得加转换头，到时候再看。

XBOX 主机玩家 --- 韩一冰：

通常我们见到关于主机的消息，大多都是 XXX 游戏带动多少销量，对于主机来说，人们的关注点似乎顺理成章的会停留在游戏上。甚至很多买过 PS3、PS4 的小伙伴，可能都不知道自己的主机究竟是什么配置。

而 PS5 的到来，让我看到了一些游戏外的东西，确切的说，是手柄 DualSense，让我看到了人机交互方式的无限可能性。或许将手柄的 “HD 多轴震动”，“触摸板交互玩法”以及 “张力系统”单独拉出来看，都是一些比较老套而简单的技术，但将他们叠加在一起，却不仅仅是 1+1+1=3 那么简单，几项技术叠加在一起产生的化学反应绝对足以颠覆以往我们对于主机游戏所谓的 “沉浸式”的理解。

虽然从目前的体验来看，我所试玩的第三方游戏都无法很好的将手柄性能发挥出来，但未来厂商针对手柄交互性的适配，却是我最期待的，这种期待更甚于我对后续独占游戏内容本身的期待。可以预见，这将是游戏主机史上的伟大变革，而我们都是见证者。

Ps：至于购买建议，其实我个人觉得，对于 PS5，完全没必要说太多，你也完全没必要看评测中大段的介绍，只要你是主机用户，并且想要体验大法一方的独占游戏，那么你就必须要买 PS5。你需要做的只是静待 PS5 初期的溢价回归正常，然后下单，就这么简单，因为你根本没得选~~