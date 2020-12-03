专利曝光 PS5 Pro 双显卡版本，散热压力倍增

IT之家12月3日消息 据外媒 SVG 今日消息，索尼的一项新专利 显示，有一款双显卡设计，并支持云游戏的家庭游戏主机解决方案。该专利包含了双 GPU/APU 的设计方法，以及利用家庭游戏主机提供云游戏服务的方法。这种操作要比 PC 电脑上的显卡交火要复杂一些，根据专利显示，两块显卡工作模式类似于双核心显卡，一个核心负责渲染部分图形，另一块将负责第一个核心剩余的渲染内容来完成画面。采用双显卡设计尽管不能实现 1+1=2 的效果，但是也能够能够提高分辨率，增加帧率等，最终实现 4K 分辨率 120fps 的游戏体验，以及更加的 VR 游戏画质。

根据专利描述，在多 GPU 模拟环境中，每一帧的分配方式有两种。其一通常由多 GPU 的渲染单元各自进行渲染，第二种将一帧拆分开进行渲染。传统的输出方法使用其中一个 GPU 控制 HDMI 视频输出，这需要通过 GPU 进行读取另一个 GPU 输出的图像，并混合通过物理接口输出。但是，多 GPU 设备的输出可以不用以往的方式，可以混合到一起进行输出，提高效率。

除了双 GPU 设计，专利中还提到了进行云游戏的概念。该方法提到了设备上诸如摄像头、NFC、GPS、生物传感器、天气传感器等组件，通过有线或者无线连接至互联网，使用另一台设备进行云游戏。专利文件还提到新款游戏主机分为一个 GPU 的 “轻量版”，以及两个 GPU 的 “高端”版本，高端版本包含了更大的存储以及更强的运算性能。这与此前 PS4、PS4 Pro 类似，因此外媒推测将会有搭载双显卡的 PS5 Pro 版本。

该专利还提到了 NUMA（Non Uniform Memory Access）技术。据IT之家了解，该技术每一组 APU 包含自己的内存控制器，以及独立的内存，这样能够避免多个核心采用一个内存控制器带来的拥堵问题。

目前的索尼 PS5 散热压力已经非常大，已经采用了液态金属作为导热材料，外媒表示新专利的双 GPU 设计或者双 APU 设计，尽管十分新颖，但专利通过不代表一定会应用。