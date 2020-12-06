王翔：小米手机欧洲市场已排名第三，在西班牙超过苹果三星

12 月 6 日上午消息，在今日的中国企业领袖年会上，小米集团总裁王翔发表主题演讲。

王翔首先介绍了小米近期的发展状况。2019 年总营收首次超过 2000 亿元，今年第三季度，小米手机业务时隔六年后重返世界前三。

他提到，今年第三季度小米在欧洲市场排名第三，而且在很多市场成为了第一名。比如在西班牙市场做到第一名，超越了苹果和三星，达到了超过 30% 的市场占有率。

小米未来的战略是手机 + AIoT。手机之外，小米已拥有 2000 多个 AIoT 产品 SKU。目前小米 IoT 平台智能设备连接数达 2.89 亿，有 560 万消费者拥有 5 个以上的小米设备，智能音箱月活用户超过 7800 万，米家 App 月活超过 4300 万。

实际上，除了小米自身的业务，小米内部还有两支基金进行投资。

一是战略投资基金，目前已投资接近 300 家企业。小米绝大部分的 AIoT 产品是通过投资的方式奠定生态基础，比如最新上市的一家公司 9 号机器人公司。

二是产业投资。小米和武汉长江产业集团成立了 120 亿的基金，主要投资小米相关的制造业上游技术和核心元器件。目前已投资近 80 家企业。

“一花独秀不是春，百花齐放春满园，我们希望通过投资的方式推动整个生态链的发展，也推动中国智能制造的发展。”他说。

投资之外，小米还在亦庄建立了自己的智能工厂，手机年产能达到了 100 万台。“大家可能会有疑问，小米是不是要进入制造业？其实不是。投资智能制造的逻辑就是要推动助力中国智能制造的发展。”王翔说，小米希望智能制造业的提高和发展，来提高自身生产制造的效率。