中国移动丁海煜：卫星与 5G 地面通信互补大于竞争，探索空天地 “SHAFT”立体式技术体系

用户对 5G 网络提出更高要求，5G 能力需不断增强、叠加、融合；与此同时，卫星产业加速升级，高通量卫星通信 “初露头角”。在举行的 “5G + 空天融合网络技术研讨会”上，中国移动研究院无线与终端技术研究所所长丁海煜表示，卫星和地面 5G 属于国家新基建的两大信息基础设施，两者融合是未来发展趋势。

互补大于竞争：星地相向而行是大势所趋

2020 年是我国 5G 加速发展的一年，中国移动克服新冠疫情影响，全力建设覆盖广泛、技术先进、性能卓越的 5G 精品网，大力推进业务发展。截至目前，已建成 5G SA 基站超过 38 万座，在全国所有地级市具备 SA 商用能力。

与此同时，全球卫星产业也正积极打造广覆盖、高通量、优体验的网络，以中星 16、亚太 6D 为代表的高轨高通量卫星，以清华玫瑰星座为代表的中轨宽带卫星计划，以及以科工虹云、科技鸿雁、中电科天地一体化信息网络等为代表的低轨星座计划。

丁海煜强调：“卫星通信与地面通信互补大于竞争，星地相向而行是大势所趋。”具体融合方式存在三种层次，紧密度逐步递增：嵌入融合，也就是现阶段的融合方式，主要的应用就是卫星作为基站的传输中继，解决偏远地区覆盖以及应急应用，应用场景有限；异构融合，卫星和地面可沿用现有技术，通过接口互通和信息交互实现两张网络按需选网，两张网络独立发展，但用户体验受限，难以大规模推广；系统融合，可以实现资源管理统一、最大化实现产业链复用，用户体验最佳、终端更利于推广，未来最具备竞争力，但需要突破更多的跨领域、跨体制技术问题。

丁海煜指出，系统融合最有利于发展，是最终目标，目前主流国际组织均已经开展卫星与 5G 标准系统融合研究。“当前推动卫星与地面系统融合正当时 : 从 5G 时期开始融合，到 6G 中进行升级演进。”

立体式发展：探索空天地 “SHAFT”技术体系

丁海煜进一步指出星地融合网络面临的挑战，具体包括系统通信体制环境适配，宽带卫星终端难以手持，卫星通信载荷如何运营等问题。中国移动积极探索空天地 “SHAFT 立体式”发展体系：以地面网络（Terrestrial Network）为主，卫星网络（Satellite）作为补充，结合 HAPS 高空平台、ATG、无人机（Flight Vehicle）等技术进一步提升网络能力，优化业务体验。

HAPS 高空平台搭载基站，搭建星地通信桥梁。一方面部署灵活、环境适应性强，可以进一步增强局部覆盖；另一方面可以解决手持终端无法使用卫星网络的问题，通过一跳完成接入频段的转换。

ATG 通信成本低、带宽大，能够为机载通信提供更好的宽带体验。而卫星机载方案可实现跨国覆盖，ATG 与卫星方案也存在场景互补，可根据航线选择通信方案，为机载提供高性能、低成本的互联网通信服务。

无人机的双角色形成灵活机动解决方案。“无人机 + 终端”可以实现巡检、监控、直播等应用，“无人机 + 基站”可以实现 “小、快、灵” 的网络部署。

丁海煜介绍，中国移动聚焦 5G + 空天融合业务，努力实现地面 5G 网络能力升维和价值创新，孵化新兴业务市场和新商业模式，有力支撑 CHBN 业务战略。与此同时，中国移动希望与合作伙伴携手，打造技术统一、产业一体、生态健壮的空天地融合生态，共同助力我国新型基础设施建设。