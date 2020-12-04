中国移动黄宇红：空天地一体化发展已成为 6G 共识

新浪科技讯 12 月 4 日晚间消息，中国移动研究院今日举办 “5G + 空天融合网络技术研讨会”，邀请空天地通信产学研用各领域专家，共同探讨空天地立体网络的技术体系、融合模式、发展路径和应用场景等关键问题。

中国移动研究院副院长黄宇红表示：“随着对行业需求的深度挖掘，我们发现部分行业如交通、能源、应急等对全域覆盖、安全可靠等提出更高的需求，地面移动网络需借助以卫星为代表的空天通信技术能力，延伸信息服务的宽度、广度和深度。当前，空天地一体化发展已成为 6G 的共识，但我们认为技术融合需要在 5G 时代起步实践，在 6G 时代全面实现。”

中国移动研究院无线与终端技术研究所所长丁海煜表示，卫星通信网络和地面通信网络各具优势，卫星通信与地面通信互补大于竞争，星地相向而行是大势所趋。中国移动将积极探索空天地立体式发展体系：以地面网络为主，卫星网络作为补充，结合 HAPS 高空平台、ATG、无人机等技术进一步提升网络能力，优化业务体验。

中国信息通信研究院标准所副所长万屹分享了对于空天地融合的建议：一是打通专业壁垒，借鉴彼此成功经验，实现技术互通、业务互补、人才互动和产业链互融；二是以商业化需求为牵引，引导系统设计，通过需求分析、场景定义、技术指标梳理，推动标准制定；三是联合起来形成合力共同推动行业标准和国家标准的建设，同时积极在国际标准化组织发声并形成知识产权。