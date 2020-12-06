乐彼发布 W1 便携解码耳放：CS43198 DAC 兼容苹果安卓手机，售价 1180 元

IT之家12月6日消息 今晚 20:00，国内 HiFi 设备制造商乐彼，在微博直播发布了其首款便携解码耳放：W1。该款解码耳放搭载了 CS43198 旗舰 DAC，相比同类产品普遍采用的 CS43131 DAC 级别更高，能够实现整机 >128dB 的信噪比。此外附送有两根专用连接线以及一个转接头，到手可以直接连接安卓手机、苹果 Lightning 口设备以及 PC 电脑。

乐彼 W1 便携解码耳放采用了双输出接口，其中 4.4mm 平衡口采用日本 Pentaconn 原装插座，保证良好的接触性以及寿命；3.5mm 接口用于普通非平衡耳机输出，同时还集成了 SPDIF 数字音频输出功能，方便连接台式 DAC 解码器以及部分有源音箱。此前艾巴索（iBasso）发布的 DC04 解码耳放，也采用了日本 Pentaconn 牌 4.4mm 插座。

乐彼 W1 采用铝合金外壳，还配备有小型单色液晶屏，用于显示音源信息，以及滤波器、均衡器、音量等参数，大大方便用户使用。此外，机身侧面有三个按键，便于直接调节音量等。

为了方便连接，乐彼 W1 附送一条双头 Type-C 短线、一条 Type-C 转 Lightning 短线、一个 Type-C 母转 USB-A 转接头。据IT之家了解，此类音频解码产品使用通用的 UAC 2.0 音频传输协议，在各种移动设备以及电脑上可以免装驱动使用。但是如果在手机上采用独占模式，在电脑采用 foobar2000 等软件进行独占输出，会获得更好的音质。

IT之家了解到乐彼 W1 还搭载与旗舰 P6 同款的 FPGA 芯片，实现定制多场景音效与耳塞特调固件，并且可以实现硬件级 EQ 均衡器调整；同时有着低功耗 mcu 芯片，负责系统内部管理。根据描述，W1 搭载有双大功率耳放芯片，4.4mm 平衡接口推力为 220mW /32Ω。

据IT之家了解，乐彼 W1 将于 12 月 8 日开始预售，12 月 12 日正式销售，价格为￥1180 元，首批货源有限。

在直播中，乐彼创始人老万还表示，同系列的便携解码耳放 W2 也即将发布，相比 W1 不同的是采用双 DAC 设计，外壳使用铝和碳纤维，内部使用更精准的时钟源，售价 ￥1880 元，发布时间未定。