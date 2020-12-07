消息称谷歌明年将推出自研智能手机和笔记本电脑处理器，采用三星 5nm 工艺

12 月 7 日消息，据国外媒体报道，在 11 月 11 日凌晨的发布会上，苹果公司推出了他们的首款自研 Mac 芯片 M1，一并推出了 3 款搭载 M1 芯片的新 Mac，他们自研芯片的产品先，也就从 iPhone、iPad 扩展到了 Mac。

而外媒最新的报道显示，与苹果同为硅谷科技巨头的谷歌，也在自研用于相关硬件产品的芯片，并且已经取得了进展，在明年可能就将用于 Pixel 智能手机。

从外媒的报道来看，谷歌取得进展的这一款自研处理器，代号为 Whitechapel，基于 Arm 架构，拥有 8 个核心，由三星采用 5nm 工艺制造。

外媒的报道还显示，谷歌目前已经收到了 Whitechapel 处理器的样品，除了用于 Pixel 智能手机，未来可能还将用于运行 Chrome OS 操作系统的便携计算机。

同苹果的自研 M1 芯片是为了自家的产品计划、更好的进行软硬件方面的整合一样，谷歌自研的 Whitechapel 芯片，除了应对常用的计算和处理任务，也有更好的支持自家服务的功能。外媒在报道中就提到，Whitechapel 将更好的支持诸如谷歌助手等与 AI 和机器学习相关的功能。