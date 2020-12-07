思科宣布以 7.3 亿美元收购英国软件公司 IMImobile

据报道，思科和伦敦软件公司 IMImobile 今日联合宣布，两家公司已达成协议，思科将以每股 595 便士的现金收购 IMImobile，总收购价约为 7.3 亿美元。

IMImobile 是总部位于伦敦的一家云通信软件公司，所提供的软件和服务使企业和组织能够通过增强的互动渠道（包括社交、信息和语音）与他们的客户保持持续联系。

该收购交易完成后，思科将能够为面向客户的企业提供 “端到端”的客户交互管理解决方案，以及丰富的客户体验；并能够在客户的整个生命周期中推动更快、更智能的交互和协调。

思科安全和应用业务高级副总裁兼总经理杰图 · 帕特尔（Jeetu Patel）表示：“我们期待着与 IMImobile 合作，以创建一个全面的 CXaaS（客户体检即服务）解决方案，为企业提供一个在整个客户生命周期过程中提供愉快体验的平台。”

IMImobile CEO 杰伊 · 帕特尔（Jay Patel）称：“我们很高兴能加入思科，成为世界领先的科技公司之一。我们相信，全球企业和他们的客户之间将会有一个动态的、永远在线的连接世界，我们双方技术的结合，将使使每一次互动对我们的客户来说都变得更加重要。”

目前，IMImobile 董事会已批准这笔交易，但仍需满足一系列条件，包括 IMImobile 股东和特定监管部门的批准。

双方预计，该交易有望于 2021 年第一季度完成。交易完成后，IMImobile 团队将加入思科 “Contact Center”（联系中心）事业部。