惠普发布新款轻薄工作站：11 代 酷睿 + Quadro 独显，支持 5G 连接

IT之家 12 月 7 日消息 根据外媒 NoteBookCheck 的消息，惠普发布了新款 ZBook Firefly 移动工作站系列，配备了英特尔 11 代酷睿 Tiger Lake 处理器、英伟达 Quadro T500 显卡，并且支持 5G 连接。

IT之家了解到，新款 ZBook Firefly 移动工作站可选 14 英寸的 Firefly 14 G8 和 15.6 英寸的 Firefly 15 G8。

ZBook Firefly 14 G8 重量仅为 1.35 公斤，是世界上最轻的移动工作站之一，搭载 11 代 Core i5-1135G7 和 Core i7-1165G7 处理器，独显可选NVIDIA T500，GTX 1650水平，配备 32GB DDR4-2666 双通道内存，可选高达 2TB 的 NVMe SSD。

ZBookFirefly 15 G8配置与Firefly 14 G8相似，其屏幕为15.6英寸，机身重量仅为1.75公斤。ZBook Firefly 15 G8还提供了4K 400-nit屏可选，覆盖100% sRGB色域。

两款笔记本都可选移动连接，包括英特尔XMM 7360 LTE和高通骁龙 X55 5G调制解调器。

目前，惠普暂未公布新款移动工作站的售价。