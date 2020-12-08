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京东健康正式在港交所上市：首日开盘涨超 33%，股价报 94.5 港元

2020/12/8 10:00:44 来源：新浪科技 作者：- 责编：骑士
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12 月 8 日上午消息，京东健康（06618）香港上市首日开盘涨超 33%，报 94.5 港元 / 股，该股发行价为 70.58 港元 / 股。市值 2955 亿港元。

昨日，京东健康发布公告称，香港 IPO 发行价已定为每股发售股份 70.58 港元。

京东健康表示，按发售价每股发售股份 70.58 港元计算，假设超额配股权未获行使，经扣除就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支及经计及任何额外酌情激励费（假设酌情激励费获悉数支付），全球发售募集资金净额预计约为 264.57 亿港元。若超额配股权获悉数行使，京东健康将就超额配股权获行使后拟发行的 57,285,000 股发售股份收取额外募集资金净额约 39.82 亿港元。

今年 9 月，京东集团发布公告证实京东健康将赴港上市。公告称，京东健康作为京东集体旗下的子公司，京东集团计划分拆京东健康于香港联合交易所主板上市，对于具体分拆上市的完成时间，将取决于市场情况等因素。

公开资料显示，2019 年 5 月，京东健康获得超过 10 亿美元 A 轮融资，并从京东集团拆分独立运营。2020 年 8 月，京东健康再次获得高瓴资本超 8.3 亿美元 B 轮融资。

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关键词：京东健康

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