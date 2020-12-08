Bill Foley 空白支票公司将以 90 亿美元收购英国支付明星 PaySafe

据报道，著名投资者，亿万富翁 Bill Foley 投资的空白支票公司 Foley Trasimene Acquisition 周一宣布，将收购英国支付公司 Paysafe，估值约 90 亿美元。

两家公司表示，Paysafe 与 Foley Trasimene Acquisition Corp II 的合并将帮助这家总部位于伦敦的公司在纽约股票交易所上市，代码为 “PSFE”。Foley Trasimene 股价在开盘前大幅上涨 12%。

Paysafe 提供店内和数字支付解决方案，其 2019 年的交易量接近 1000 亿美元。Foley 在接受采访时表示，Paysafe 在他的并购目标中一直排在首位，该公司的多项业务规模都可以继续做大。他说：“Paysafe 处于很有利的地位，我们计划利用这一点。”

Paysafe 的现有所有者 Blackstone 和 CVC 将继续是该公司的最大投资者。

交易完成后，菲利普 · 迈克休（Philip McHugh）将继续担任 Paysafe 的 CEO。他表示，该公司计划通过一系列收购来扩大数字钱包业务，并巩固自身在美国新兴体育博彩市场的地位。

这笔交易标志着 Paysafe 将以借壳形式重新在纽约证券交易所上市。Paysafe 于 2017 年被 Blackstone 和 CVC Capital Partner 以包含债务在内 47 亿美元的价格私有化。这两家私募股权公司仍将是新公司最大的投资者。Blackstone 高级董事总经理马丁 · 布兰德（Martin Brand）表示，保留大部分投资意味着两家投资方仍将受益于 Paysafe 未来的强劲业绩。

受新冠病毒疫情影响，越来越多人在网上购物，更多人使用数字支付，因此金融科技公司正在成为更有吸引力的目标。

这笔交易的部分资金将来自公募资金非公开投资（PIPE），达到 20 亿美元。这是有史以来规模最大的此类金融工具交易。

Foley 表示，他和迈克休在 3 周时间里通过 Zoom 进行了 74 次通话，以确保 PIPE 资金到位。尽管过程很不容易，但最终结果表明，Paysafe 的故事依然受到投资者的欢迎。