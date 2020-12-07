移动支付、线上金融崛起：今年 ATM 减少近 70000 台，2790 个银行网点关停

IT之家12月7日消息 据券商中国报道，银保监会 11 月 30 日发布的金融许可证信息统计显示，今年以来，银行网点裁撤力度未减，截至 11 月末，已有 2790 家商业银行网点被裁撤。总体上看，今年裁撤的商业银行网点中，国有银行占比最大，比例为 37%，而股份行占 16%，农商行和城商行分别占比 27% 和 8%。

IT之家获悉，与网点同时减少的还有 ATM 自动取款机。央行公布的 2020 年三季度支付体系总体情况显示，截至今年 9 月末，全国存量 ATM 机为 102.91 万台，比去年末减少 6.86 万台。

银行业分析人士表示，近年来银行网点不断缩减主要有两方面原因：

一是由于国有银行早期的大量扩张，普遍存在网点分布不均的问题；

二从供求上看，近年来金融科技提供更高效的线上金融服务，加之年轻群体消费习惯转向线上，客户对银行网点的需求和依赖性明显下降。因此，缩减部分不合理设置的网点能够降低银行营运成本。

今年 9 月央视财经报道，近年来，随着微信和支付宝等移动支付的兴起，ATM 机的使用率正在逐渐降低。ATM 机成本居高不下，除了 ATM 的购置成本，还有机器运营和维护的成本，各大银行正在逐步使用功能更多、成本更低的机柜替代 ATM。

银行不断推动的数字化转型或是银行网点数量不断缩减的主要原因之一。

中国社科院金融所银行研究室主任李广子表示，银行逐步减少对网点的依赖或是大势所趋，从供给端来看，金融机构可以借助科技手段通过线上提供金融服务，极大地提高了效率，降低了对网点的依赖性；从需求端来看，消费者特别是年轻人消费习惯转向线上，消费者对网点的需求明显下降。