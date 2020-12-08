腾讯投资《武侠乂》研发商，持股 19.25%

IT之家12月8日消息 企查查 App 显示，近日上海润梦网络科技有限公司发生工商变更，新增股东林芝腾讯投资管理有限公司，持股 19.25%。

企查查显示，上海润梦网络科技有限公司成立于 2018 年 12 月，注册资本约 441 万元人民币，法定代表人为祝觉，经营范围包含从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作等。

IT之家了解到， 上海润梦网络科技有限公司是一家以经营游戏研发为主，游戏外包、独立游戏开发为辅的公司。曾开发武侠风多人在线沙盒游戏《武侠乂》。

公开资料显示，《武侠乂》是由润梦网络独立研发武侠系列三部曲当中的第一部作品。

《武侠乂》主要以生存竞技玩法为主，在有限的时间和安全的游戏空间内搜索战斗物资，最终通过击败所有其他玩家来获得游戏胜利。由于采用了大逃杀模式，该游戏也被玩家称之为国风武侠吃鸡游戏。

该游戏于 2018 年 7 月 27 日上线 Wegame 平台，目前 Steam 和方块等平台也支持该作，目前在 Steam 商城售价为 88 元。此外，2019 年《武侠乂》一度传出手游版的消息，但《武侠乂》手游直到今年才进入内测阶段。