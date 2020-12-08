首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

腾讯投资《武侠乂》研发商，持股 19.25%

2020/12/8 10:30:39 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家12月8日消息 企查查 App 显示，近日上海润梦网络科技有限公司发生工商变更，新增股东林芝腾讯投资管理有限公司，持股 19.25%

企查查显示，上海润梦网络科技有限公司成立于 2018 年 12 月，注册资本约 441 万元人民币，法定代表人为祝觉，经营范围包含从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作等。

IT之家了解到， 上海润梦网络科技有限公司是一家以经营游戏研发为主，游戏外包、独立游戏开发为辅的公司。曾开发武侠风多人在线沙盒游戏《武侠乂》。

公开资料显示，《武侠乂》是由润梦网络独立研发武侠系列三部曲当中的第一部作品。

《武侠乂》主要以生存竞技玩法为主，在有限的时间和安全的游戏空间内搜索战斗物资，最终通过击败所有其他玩家来获得游戏胜利。由于采用了大逃杀模式，该游戏也被玩家称之为国风武侠吃鸡游戏。

该游戏于 2018 年 7 月 27 日上线 Wegame 平台，目前 Steam 和方块等平台也支持该作，目前在 Steam 商城售价为 88 元。此外，2019 年《武侠乂》一度传出手游版的消息，但《武侠乂》手游直到今年才进入内测阶段。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：腾讯

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用