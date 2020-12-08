雷军变身 IPO 收割机：坐拥 4 家上市公司，今年至少收获 8 个 IPO

12 月 6 日，雷军在个人微信公众号发文称：祝贺一起教育科技正式在纳斯达克挂牌交易。雷军表示，这是顺为资本今年上市的第 8 家公司。

一起教育科技 IPO 当晚，雷军以顺为资本创始合伙人、董事长的身份亲赴现场。

雷军在自己的文中回忆道：“2012 年，顺为资本创办的第二年，我就有幸认识了刘畅，当时就被他深深打动。首先是极其出色的口才。私下说一句，新东方真牛 x，不仅出了徐小平、罗永浩，还有刘畅，一个比一个能说。当然，更重要的是，刘畅对 K12 教育的深刻理解，还有对在线教育事业的执着和热爱。”

资料显示，一起教育科技创办之初就获得了王强和徐小平真格基金天使轮投资。此后 9 年间共获得多轮融资，拿到超 5 亿美元。真格基金、顺为资本、老虎基金、H Capital、淡马锡、DST、中信产业基金等知名投资机构均在其中。

而在一起教育科技 IPO 之前，顺为资本持股 20.2%，为其最大股东。

今年 2 月 21 日，石头科技在科创板 IPO；5 月 8 日，金山云在纳斯达克 IPO，雷军迎来继金山软件、小米集团和金山办公后第 4 家控股的上市公司；此后，10 月 29 日九号公司在科创板 IPO，除了这 3 家小米生态链及金山系企业外，荔枝、声网、蓝城兄弟、小鹏汽车等在 2020 年上市的企业背后，也都有雷军和顺为资本的身影。

粗略计算，加上一起教育科技，雷军及其领导的顺为资本在 2020 年至少收获了 8 个 IPO。

2020 年，是雷军大丰收的一年，小米今年也可谓喜报连连。2020 第三季度，小米智能手机全球出货量 4660 万台，市场份额达 13.5%，超越苹果回归全球第三。