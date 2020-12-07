小米集团首届黑客马拉松颁奖典礼举行，一等奖获 10 万元奖金

IT之家12月7日消息 据 @小米公司 微博消息，今日 “首届小米集团黑客马拉松”颁奖典礼在小米科技园举行，其中一等奖奖金为 10 万元，二等奖两名，奖金各 5 万元，此外还有三等奖、优秀奖、最佳人气奖，最低奖金为 5000 元。这次黑客马拉松（Hackathon）需要在 48 小时内完成一个项目，参赛者组队进行比拼。

小米集团首届科技黑客马拉松由小米集团技术委员会举办，于 2020 年 11 月 13 日~ 11 月 15 日举行，主题为 “创想无界”。参赛者以组队方式进行挑战。小米集团副总裁、集团技术委员会主席崔宝秋博士介绍，小米有着非常浓厚的工程师文化，希望通过黑客马拉松，为工程师提供更多的舞台，让他们能够站在舞台的中央，有更多的机会彰显他们的聪明才智，提升他们的成就感。此外，崔宝秋博士还在微博评论区表示，“这次比赛涌现出了很多优秀的作品，创新性和完成度都远超了我的预期。再一次被小米工程师们的能力折服！”

小米公司官方微博还放出一段视频，展示了本次黑客马拉松获得二等奖的 “不爽就跳啊”项目。该方法通过便携跨屏体感游戏引擎，只需要一部手机就可以随时随地趣味健身，无需购买昂贵的体感游戏设备。小米工程师在采访中表示，其灵感来源于新冠疫情期间，宅在家里想要运动，如果将游戏和运动结合起来就更好了。

据IT之家了解，MIUI 官方微博也透露获得一等奖的作品，已经准备产品化了。