OPPO Find X3 Pro 关键配置曝光：骁龙 888+6.7 英寸 120Hz 屏，支持自适应刷新率

IT之家 12 月 8 日消息 OPPO 已经宣布，其下一款旗舰智能手机将在 2021 年前三个月推出，将采用最新推出的骁龙 888 芯片组，今天新的爆料提供了更多关于该机的细节。

根据 Evan Blass（又名 @evleaks）的说法，Find X3 Pro 代号为 Fussi。这款设备将拥有一块 6.7 英寸 1440x3216 的触摸屏，支持 10.7 亿色，自适应动态刷新率：从 10Hz 一直到 120 Hz。

后置摄像头方面，该机会有一对新的 50 MP 索尼 IMX766 传感器，一个用于主拍摄，另一个用于超广角，还有一个 13 MP 摄像头，能够进行 2 倍光学变焦，一个 3 MP 微距相机，灯光环绕其镜头，从而使其能够当作 “显微镜”用。

据称，Find X3 Pro 的重量将在 190g 左右，屏幕和背面都是曲面的。背部将采用陶瓷或玻璃材质，而在颜色选择上，首发会有黑色和蓝色，之后会有白色。

这款手机将配备 4500 毫安时的电池，65W SuperVOOC 2.0 有线快充，30W VOOC Air 无线快充。NFC 模块将采用双机身天线设计，可以让你用背面或正面朝向读卡器进行支付。不出意外的话，据悉 Find X3 Pro 首发搭载基于 Android 11 的 ColorOS 11。

IT之家了解到，与此同时，微博上也出现了关于该机类似的爆料，细节与 Blass 的几乎相同，因此可信度应该还是比较高的。