获高盛支持，美国冥想睡眠 App 独角兽 CALM 市场价值已达 20 亿美元

据报道，Calm 是美国收入最高的冥想、睡眠和放松应用程序。近日，该应用程序向投资者新筹集了 2.17 亿美元的资金，市场估值又翻了一番，达到 20 亿美元。

Calm 的联合创始人兼联合首席执行官亚历克斯 · 图（Alex Tew）向外界表示：“公司现在都普遍认真对待员工的精神健康问题，因此这方面的机会非常多。为获得更大发展，我们筹集了新的资金。”他说，在新冠疫情期间，美国公司积极寻求缓解员工的焦虑和抑郁情绪的办法。

目前，美国运通信用卡的持有人，以及由医疗保健供应商凯撒医疗集团（Kaiser Permanente）承保的 1200 万会员，可以免费获得 Calm 的服务。

Calm 自 2016 年以来一直保持盈利。高盛是该公司最新一轮融资的投资者之一。除了制作和收购新的节目内容，Calm 还希望利用其得到强化的资产负债表，通过并购交易来实现公司增长。

Calm 的另一位联合创始人迈克尔 · 阿克顿 · 史密斯（Michael Acton Smith）表示：“我们有兴趣收购其它公司，并希望通过并购使 Calm 获得成长。”

Calm 已经与一些著名歌手、明星和音乐家展开了合作，它还将寻求更多的明星加盟，并继续扩展国际业务。本周，它又新增加了日语节目，这是继英语、德语、法语、西班牙语、韩语和葡萄牙语之后的第七种语言节目。

在新冠大流行期间，人们的心理健康受到了越来越多的关注。Calm 目前有着超过 1 亿的下载量和 400 万付费用户。在 2020 年，该应用程序的每日下载量较一年前翻了一番。用户收听的节目内容超过了 10 亿分钟，也比 2019 年增加了一倍。

Calm 应用程序可以提供多种服务。它的内容品类包括音乐节目、类似于播客的谈话类节目、儿童和青少年节目，情绪检查和日志记录、冥想程序和帮助用户入睡的故事等。