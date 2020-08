马斯克、比尔 · 盖茨等 50 位世界名人的睡眠图谱：每天睡多久最好？

编者按:谈到睡眠时间,大家基本上都把每天 8 小时睡眠时间当作一种标准。有人认为,睡眠时间足够多才能在第二天保持旺盛精力。然而,在全球 50 位来自于各行各业的知名人士中,虽然有人每天都保证了 8 小时睡眠时间,但也有不少每天睡眠时间不及 8 小时的人。这篇文章,原标题是 Do You Get More Sleep Than Elon Musk,Jeff Bezos and Winston Churchill? 作者 Jessica Thomas 结合有关信息及数据,向大家展示了 50 位世界知名人士的每日夜间作息及睡眠规律。

图片来源:Online Mattres Review

就睡眠的重要性以及其将如何影响我们的工作表现而言,市面上至少存在数百本有关的书籍。一些专家认为,在工作中表现出疲惫的状态,实际上跟醉酒状态是差不多的。

当然,要想获得充足的睡眠,似乎说起来容易做起来难,尤其是当你是一个忙碌的企业家时。

好消息是,各行各业的成功人士中,许多人每晚睡眠时间都不到 8 小时。

虽然也有成功人士的睡眠时间达到甚至超过了 8 小时,比如创办《赫芬顿邮报》(The Huffington Post)的阿里安娜 · 赫芬顿(Arianna Huffington)每天睡眠 8 小时,以及著名高尔夫球手泰格 · 伍兹(Tiger Woods)每天睡眠甚至达到了 8.5 小时,但著名演员马克 · 沃尔伯格(Mark Wahlberg)、维珍(Virgin)集团创始人理查德 · 布兰森(Richard Branson)以及特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克(Elon Musk)等几十位知名人士每天的睡眠却根本不达 8 个小时。

在线床垫测评网站 Online Mattress Review 在整理了马森 · 卡里(Mason Currey)著作的《创作者的日常生活》系列书籍中的有关数据信息,结合互联网上公开的信息,制成了 50 位知名人士的睡眠图谱。

这 50 位知名人士主要来自商界、政界、娱乐圈、时尚圈、媒体圈、艺术圈、宗教界、体育界等多个行业。

以下是一些主要亮点:

美国总统唐纳德 · 特朗普(Donald Trump)和被媒体称为 “地狱厨师”的戈登 · 拉姆齐(Gordon Ramsay)在这 50 位名人中,每天的睡眠时间最短。这两位都喜欢在睡觉前工作,每天的睡眠时间大约仅有 3 个小时。

演员马克 · 沃尔伯格(Mark Wahlberg)是 50 位名人中的 “早鸟”。在条件允许的情况下,他每天通常晚上 7 点半至 8 点左右就开始睡觉,凌晨 2 点半就开始起床,随后开始祈祷和做早餐。

Facebook 首席执行马克 · 扎克伯格(Mark Zuckerberg)则是 50 位名人中的 “夜猫”。他通常在睡觉前可能都在玩 Facebook(“工作”),直到凌晨两三点才睡觉。

运动界的克里斯蒂亚诺 · 罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)和科比 · 布莱恩特(Kobe Bryant)则是 50 位名人中晚上作息规律最不同寻常的。他们晚上睡觉后,还会起来训练或者休闲放松,然后再继续回去睡觉。

这 50 位名人中,每天睡眠时间最久的,则是瑞典环保女孩格蕾塔 · 桑伯格(Greta Thunberg)。她每天睡眠时间约 9 个小时,也符合她这个年龄段人士的睡眠。

50 位世界名人睡眠图谱:

商界

比尔 · 盖茨(Bill Gates)

微软公司(Microsoft)联合创始人

睡眠时间:7 小时(12:00AM-07:00AM)

埃隆 · 马斯克(Elon Musk)

特斯拉(Tesla)和 SpaceX 首席执行官

睡眠时间:6 小时(01:00AM-07:00AM)

加里 · 维纳查克(Gary Vaynerchuk)

数字媒体公司 VaynerMedia 首席执行官

睡眠时间:6 小时(11:00PM-05:00AM)

杰夫 · 贝佐斯(Jeff Bezos)

亚马逊(Amazon)首席执行官

睡眠时间:7 小时(10:00PM-5:00AM)

马克 · 扎克伯格(Mark Zuckerberg)

Facebook 首席执行官

睡眠时间:5 小时(03:00AM-08:00AM)

梅琳达 · 盖茨(Melinda Gates)

比尔及梅琳达 · 盖茨基金会联合创始人

睡眠时间:8.5 小时(10:00PM-06:30AM)

理查德 · 布兰森(Richard Branson)

维珍(Virgin)集团创始人

睡眠时间:5 小时(12:00AM-05:00AM)

雪莉 · 桑德伯格(Sheryl Sandberg)

Facebook 首席运营官

睡眠时间:7.5 小时(09:30PM-05:00AM)

桑达尔 · 皮查伊(Sundar Pichai)

Aphabet 和谷歌(Google)首席执行官

睡眠时间:6.5 小时(12:00AM-06:30AM)

蒂姆 · 库克(Tim Cook)

苹果(Apple)首席执行官

睡眠时间:7 小时(09:30PM-04:30AM)

沃伦 · 巴菲特(Warren Buffett)

伯克希尔 · 哈撒维公司(Berkshire Hathaway)首席执行官

睡眠时间:8 小时(10:45PM-06:45AM)

政界

巴拉克 · 奥巴马(Barack Obama)

美国第 44 任总统

睡眠时间:6 小时(01:00AM-07:00AM)

唐纳德 · 特朗普(Donald Trump)

美国第 45 任总统

睡眠时间:3 小时(01:00AM-04:00AM)

格蕾塔 · 桑伯格(Greta Thunberg)

环保活动者

睡眠时间:9 小时(10:00PM-07:00AM)

玛雅 · 安吉罗(Maya Angelo)

诗人、民权运动者

睡眠时间:7.5 小时(10:00PM-05:30AM)

梅根 · 马克尔(Meghan Markle)

英国萨塞克斯公爵夫人

睡眠时间:5 小时(11:30PM-04:30AM)

米歇尔 · 奥巴马(Michelle Obama)

美国前第一夫人

睡眠时间:6.5 小时(10:00PM-04:30AM)

温斯顿 · 丘吉尔(Winston Churchill)

英国前首相

睡眠时间:5 小时(03:00AM-08:00AM)

娱乐圈

碧昂丝(Beyonce)

歌手、音乐制作人

睡眠时间:7 小时(11:00PM-06:00AM)

道恩 · 强森(Dwayne Johnson)

演员

睡眠时间:4 小时(12:00AM-04:00AM)

艾伦 · 德詹尼丝(Ellen Degeneres)

《艾伦秀》主持人

睡眠时间:8 小时(11:00PM-07:00AM)

金 · 卡戴珊(Kim Kardaishian)

演员

睡眠时间:9 小时(10:00PM-07:00AM)

马克 · 沃尔伯格(Mark Wahlberg)

演员

睡眠时间:7 小时(07:30PM-02:30AM)

奥普拉 · 温弗瑞(Oprah Winfrey)

《奥普拉脱口秀》主持人

睡眠时间:8 小时(10:15PM-06:20AM)

拉迪卡 · 琼斯(Radhika jones)

美国知名娱乐杂志《名利场》(Vanity Fair)总主编

睡眠时间:8 小时(10:00PM-06:00AM)

泰勒 · 斯威夫特(Taylor Swift)

歌手、音乐制作人

睡眠时间:5.5 小时(01:30AM-07:00AM)

时尚圈

詹妮弗 · 海曼(Jennifer Hyman)

服装租赁网站 Rent The Runway 联合创始人兼 CEO

睡眠时间:8 小时(12:00AM-08:00AM)

凯莉 · 詹娜(Kylie Jenner)

美妆品牌 Kylie Cosmetics 创始人

睡眠时间:8 小时(12:00AM-08:00AM)

托里 · 伯奇(Tory Burch)

时尚生活方式品牌 Tory Burch 同名设计师

睡眠时间:7 小时(12:00AM-07:00AM)

王薇薇(Vera Wang)

婚纱品牌 Vera Wang 设计师

睡眠时间:7 小时(01:00AM-08:00AM)

体育界

克洛伊 · 金(Chloe Kim)

平昌冬奥会单板滑雪女子 U 型场地决赛冠军

睡眠时间:7 小时(12:00AM-07:00AM)

克里斯蒂亚诺 · 罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)

知名足球运动员

睡眠时间:7.5 小时(每天 5 段小睡,每段约 1.5 小时)

科比 · 布莱恩特(Kobe Bryant)

前美国职业篮球运动员(洛杉矶湖人队)

睡眠时间:6 小时(11:00PM-05:00AM)

穆罕默德 · 阿里(Muhammad Ali)

美国著名拳击运动员、拳王

睡眠时间:6.5 小时(10:00PM-04:30AM)

龙达 · 鲁西(Ronda Rousey)

美国混合格斗选手、柔道运动员

睡眠时间:8 小时(12:00AM-08:00AM)

肖恩 · 怀特(Shaun White)

多届冬奥会单板滑雪 U 型槽男子冠军

睡眠时间:6 小时(12:00AM-06:00AM)

塞雷娜 · 威廉姆斯(Serena Williams)

美国女子职业网球运动员

睡眠时间:7 小时(12:00AM-07:00AM)

斯蒂芬 · 库里(Stephen Curry)

美国职业篮球运动员(金州勇士队)

睡眠时间:9 小时(11:00PM-08:00AM)

泰格 · 伍兹(Tiger Woods)

美国职业高尔夫球手

睡眠时间:8.5 小时(10:00PM-06:30AM)

汤姆 · 布拉迪(Tom Brady)

美国职业美式橄榄球运动员

睡眠时间:9 小时(08:30PM-05:30AM)

艺术圈

安娜 · 温图尔(Anna Wintour)

美国时尚杂志 VOGUE 总主编

睡眠时间:7 小时(10:15PM-05:00AM)

阿里安娜 · 赫芬顿(Arianna Huffington)

《赫芬顿邮报》(The Huffington Post)联合创始人

睡眠时间:8 小时(11:00PM-07:00AM)

藤麻理惠(Marie Kondo)

畅销书作者、《怦然心动的人生整理法则》(The Life-Changing Magic of Tidying Up)一书作者

睡眠时间:8 小时(10:00PM-06:00AM)

戈登 · 拉姆齐(Gordon Ramsay)

知名大厨

睡眠时间:3 小时(02:00AM-05:00AM)

乔治娅 · 奥 · 吉弗(Georgia Okeeffe)

美国 20 世纪初叶成名的杰出女画家

睡眠时间:8 小时(09:00PM-05:00AM)

巴勃罗 · 毕加索(Pablo Picasso)

世界知名画家

睡眠时间:8 小时(03:00AM-11:00AM)

斯蒂芬 · 金(Stephen King)

畅销书作者,代表作包括《IT》《闪灵》(The Shining)和《宠物公墓》(Pet Semetary)等

睡眠时间:6.5 小时(01:30AM-08:00AM)

新闻界

霍达 · 库特布(Hoda Kotb)

美国知名节目主持人

睡眠时间:7 小时(08:00PM-03:00AM)

宗教界

特蕾莎修女(Mother Teresa)

著名天主教慈善工作者、诺贝尔和平奖获得者

睡眠时间:7 小时(09:45PM-04:30AM)

方济各(Pope Francis)

天主教第 266 任教皇

睡眠时间:7 小时(09:00PM-04:00AM)