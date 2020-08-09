马斯克、比尔 · 盖茨等 50 位世界名人的睡眠图谱：每天睡多久最好？

编者按：谈到睡眠时间，大家基本上都把每天 8 小时睡眠时间当作一种标准。有人认为，睡眠时间足够多才能在第二天保持旺盛精力。然而，在全球 50 位来自于各行各业的知名人士中，虽然有人每天都保证了 8 小时睡眠时间，但也有不少每天睡眠时间不及 8 小时的人。这篇文章，原标题是 Do You Get More Sleep Than Elon Musk，Jeff Bezos and Winston Churchill？ 作者 Jessica Thomas 结合有关信息及数据，向大家展示了 50 位世界知名人士的每日夜间作息及睡眠规律。
图片来源：Online Mattres Review
就睡眠的重要性以及其将如何影响我们的工作表现而言，市面上至少存在数百本有关的书籍。一些专家认为，在工作中表现出疲惫的状态，实际上跟醉酒状态是差不多的。
当然，要想获得充足的睡眠，似乎说起来容易做起来难，尤其是当你是一个忙碌的企业家时。
好消息是，各行各业的成功人士中，许多人每晚睡眠时间都不到 8 小时。
虽然也有成功人士的睡眠时间达到甚至超过了 8 小时，比如创办《赫芬顿邮报》（The Huffington Post）的阿里安娜 · 赫芬顿（Arianna Huffington）每天睡眠 8 小时，以及著名高尔夫球手泰格 · 伍兹（Tiger Woods）每天睡眠甚至达到了 8.5 小时，但著名演员马克 · 沃尔伯格（Mark Wahlberg）、维珍（Virgin）集团创始人理查德 · 布兰森（Richard Branson）以及特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）等几十位知名人士每天的睡眠却根本不达 8 个小时。
在线床垫测评网站 Online Mattress Review 在整理了马森 · 卡里（Mason Currey）著作的《创作者的日常生活》系列书籍中的有关数据信息，结合互联网上公开的信息，制成了 50 位知名人士的睡眠图谱。
这 50 位知名人士主要来自商界、政界、娱乐圈、时尚圈、媒体圈、艺术圈、宗教界、体育界等多个行业。
以下是一些主要亮点：
美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）和被媒体称为 “地狱厨师”的戈登 · 拉姆齐（Gordon Ramsay）在这 50 位名人中，每天的睡眠时间最短。这两位都喜欢在睡觉前工作，每天的睡眠时间大约仅有 3 个小时。
演员马克 · 沃尔伯格（Mark Wahlberg）是 50 位名人中的 “早鸟”。在条件允许的情况下，他每天通常晚上 7 点半至 8 点左右就开始睡觉，凌晨 2 点半就开始起床，随后开始祈祷和做早餐。
Facebook 首席执行马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）则是 50 位名人中的 “夜猫”。他通常在睡觉前可能都在玩 Facebook（“工作”），直到凌晨两三点才睡觉。
运动界的克里斯蒂亚诺 · 罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）和科比 · 布莱恩特（Kobe Bryant）则是 50 位名人中晚上作息规律最不同寻常的。他们晚上睡觉后，还会起来训练或者休闲放松，然后再继续回去睡觉。
这 50 位名人中，每天睡眠时间最久的，则是瑞典环保女孩格蕾塔 · 桑伯格（Greta Thunberg）。她每天睡眠时间约 9 个小时，也符合她这个年龄段人士的睡眠。
50 位世界名人睡眠图谱：
商界
比尔 · 盖茨（Bill Gates）
微软公司（Microsoft）联合创始人
睡眠时间：7 小时（12：00AM-07：00AM）
埃隆 · 马斯克（Elon Musk）
特斯拉（Tesla）和 SpaceX 首席执行官
睡眠时间：6 小时（01：00AM-07：00AM）
加里 · 维纳查克（Gary Vaynerchuk）
数字媒体公司 VaynerMedia 首席执行官
睡眠时间：6 小时（11：00PM-05：00AM）
杰夫 · 贝佐斯（Jeff Bezos）
亚马逊（Amazon）首席执行官
睡眠时间：7 小时（10：00PM-5：00AM）
马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）
Facebook 首席执行官
睡眠时间：5 小时（03：00AM-08：00AM）
梅琳达 · 盖茨（Melinda Gates）
比尔及梅琳达 · 盖茨基金会联合创始人
睡眠时间：8.5 小时（10：00PM-06：30AM）
理查德 · 布兰森（Richard Branson）
维珍（Virgin）集团创始人
睡眠时间：5 小时（12：00AM-05：00AM）
雪莉 · 桑德伯格（Sheryl Sandberg）
Facebook 首席运营官
睡眠时间：7.5 小时（09：30PM-05：00AM）
桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）
Aphabet 和谷歌（Google）首席执行官
睡眠时间：6.5 小时（12：00AM-06：30AM）
蒂姆 · 库克（Tim Cook）
苹果（Apple）首席执行官
睡眠时间：7 小时（09：30PM-04：30AM）
沃伦 · 巴菲特（Warren Buffett）
伯克希尔 · 哈撒维公司（Berkshire Hathaway）首席执行官
睡眠时间：8 小时（10：45PM-06：45AM）
政界
巴拉克 · 奥巴马（Barack Obama）
美国第 44 任总统
睡眠时间：6 小时（01：00AM-07：00AM）
唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）
美国第 45 任总统
睡眠时间：3 小时（01：00AM-04：00AM）
格蕾塔 · 桑伯格（Greta Thunberg）
环保活动者
睡眠时间：9 小时（10：00PM-07：00AM）
玛雅 · 安吉罗（Maya Angelo）
诗人、民权运动者
睡眠时间：7.5 小时（10：00PM-05：30AM）
梅根 · 马克尔（Meghan Markle）
英国萨塞克斯公爵夫人
睡眠时间：5 小时（11：30PM-04：30AM）
米歇尔 · 奥巴马（Michelle Obama）
美国前第一夫人
睡眠时间：6.5 小时（10：00PM-04：30AM）
温斯顿 · 丘吉尔（Winston Churchill）
英国前首相
睡眠时间：5 小时（03：00AM-08：00AM）
娱乐圈
碧昂丝（Beyonce）
歌手、音乐制作人
睡眠时间：7 小时（11：00PM-06：00AM）
道恩 · 强森（Dwayne Johnson）
演员
睡眠时间：4 小时（12：00AM-04：00AM）
艾伦 · 德詹尼丝（Ellen Degeneres）
《艾伦秀》主持人
睡眠时间：8 小时（11：00PM-07：00AM）
金 · 卡戴珊（Kim Kardaishian）
演员
睡眠时间：9 小时（10：00PM-07：00AM）
马克 · 沃尔伯格（Mark Wahlberg）
演员
睡眠时间：7 小时（07：30PM-02：30AM）
奥普拉 · 温弗瑞（Oprah Winfrey）
《奥普拉脱口秀》主持人
睡眠时间：8 小时（10：15PM-06：20AM）
拉迪卡 · 琼斯（Radhika jones）
美国知名娱乐杂志《名利场》（Vanity Fair）总主编
睡眠时间：8 小时（10：00PM-06：00AM）
泰勒 · 斯威夫特（Taylor Swift）
歌手、音乐制作人
睡眠时间：5.5 小时（01：30AM-07：00AM）
时尚圈
詹妮弗 · 海曼（Jennifer Hyman）
服装租赁网站 Rent The Runway 联合创始人兼 CEO
睡眠时间：8 小时（12：00AM-08：00AM）
凯莉 · 詹娜（Kylie Jenner）
美妆品牌 Kylie Cosmetics 创始人
睡眠时间：8 小时（12：00AM-08：00AM）
托里 · 伯奇（Tory Burch）
时尚生活方式品牌 Tory Burch 同名设计师
睡眠时间：7 小时（12：00AM-07：00AM）
王薇薇（Vera Wang）
婚纱品牌 Vera Wang 设计师
睡眠时间：7 小时（01：00AM-08：00AM）
体育界
克洛伊 · 金（Chloe Kim）
平昌冬奥会单板滑雪女子 U 型场地决赛冠军
睡眠时间：7 小时（12：00AM-07：00AM）
克里斯蒂亚诺 · 罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）
知名足球运动员
睡眠时间：7.5 小时（每天 5 段小睡，每段约 1.5 小时）
科比 · 布莱恩特（Kobe Bryant）
前美国职业篮球运动员（洛杉矶湖人队）
睡眠时间：6 小时（11：00PM-05：00AM）
穆罕默德 · 阿里（Muhammad Ali）
美国著名拳击运动员、拳王
睡眠时间：6.5 小时（10：00PM-04：30AM）
龙达 · 鲁西（Ronda Rousey）
美国混合格斗选手、柔道运动员
睡眠时间：8 小时（12：00AM-08：00AM）
肖恩 · 怀特（Shaun White）
多届冬奥会单板滑雪 U 型槽男子冠军
睡眠时间：6 小时（12：00AM-06：00AM）
塞雷娜 · 威廉姆斯（Serena Williams）
美国女子职业网球运动员
睡眠时间：7 小时（12：00AM-07：00AM）
斯蒂芬 · 库里（Stephen Curry）
美国职业篮球运动员（金州勇士队）
睡眠时间：9 小时（11：00PM-08：00AM）
泰格 · 伍兹（Tiger Woods）
美国职业高尔夫球手
睡眠时间：8.5 小时（10：00PM-06：30AM）
汤姆 · 布拉迪（Tom Brady）
美国职业美式橄榄球运动员
睡眠时间：9 小时（08：30PM-05：30AM）
艺术圈
安娜 · 温图尔（Anna Wintour）
美国时尚杂志 VOGUE 总主编
睡眠时间：7 小时（10：15PM-05：00AM）
阿里安娜 · 赫芬顿（Arianna Huffington）
《赫芬顿邮报》（The Huffington Post）联合创始人
睡眠时间：8 小时（11：00PM-07：00AM）
藤麻理惠（Marie Kondo）
畅销书作者、《怦然心动的人生整理法则》（The Life-Changing Magic of Tidying Up）一书作者
睡眠时间：8 小时（10：00PM-06：00AM）
戈登 · 拉姆齐（Gordon Ramsay）
知名大厨
睡眠时间：3 小时（02：00AM-05：00AM）
乔治娅 · 奥 · 吉弗（Georgia Okeeffe）
美国 20 世纪初叶成名的杰出女画家
睡眠时间：8 小时（09：00PM-05：00AM）
巴勃罗 · 毕加索（Pablo Picasso）
世界知名画家
睡眠时间：8 小时（03：00AM-11：00AM）
斯蒂芬 · 金（Stephen King）
畅销书作者，代表作包括《IT》《闪灵》（The Shining）和《宠物公墓》（Pet Semetary）等
睡眠时间：6.5 小时（01：30AM-08：00AM）
新闻界
霍达 · 库特布（Hoda Kotb）
美国知名节目主持人
睡眠时间：7 小时（08：00PM-03：00AM）
宗教界
特蕾莎修女（Mother Teresa）
著名天主教慈善工作者、诺贝尔和平奖获得者
睡眠时间：7 小时（09：45PM-04：30AM）
方济各（Pope Francis）
天主教第 266 任教皇
睡眠时间：7 小时（09：00PM-04：00AM）