马斯克、比尔 · 盖茨等 50 位世界名人的睡眠图谱：每天睡多久最好？

编者按：谈到睡眠时间，大家基本上都把每天 8 小时睡眠时间当作一种标准。有人认为，睡眠时间足够多才能在第二天保持旺盛精力。然而，在全球 50 位来自于各行各业的知名人士中，虽然有人每天都保证了 8 小时睡眠时间，但也有不少每天睡眠时间不及 8 小时的人。这篇文章，原标题是 Do You Get More Sleep Than Elon Musk，Jeff Bezos and Winston Churchill？ 作者 Jessica Thomas 结合有关信息及数据，向大家展示了 50 位世界知名人士的每日夜间作息及睡眠规律。

图片来源：Online Mattres Review

就睡眠的重要性以及其将如何影响我们的工作表现而言，市面上至少存在数百本有关的书籍。一些专家认为，在工作中表现出疲惫的状态，实际上跟醉酒状态是差不多的。

当然，要想获得充足的睡眠，似乎说起来容易做起来难，尤其是当你是一个忙碌的企业家时。

好消息是，各行各业的成功人士中，许多人每晚睡眠时间都不到 8 小时。

虽然也有成功人士的睡眠时间达到甚至超过了 8 小时，比如创办《赫芬顿邮报》（The Huffington Post）的阿里安娜 · 赫芬顿（Arianna Huffington）每天睡眠 8 小时，以及著名高尔夫球手泰格 · 伍兹（Tiger Woods）每天睡眠甚至达到了 8.5 小时，但著名演员马克 · 沃尔伯格（Mark Wahlberg）、维珍（Virgin）集团创始人理查德 · 布兰森（Richard Branson）以及特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）等几十位知名人士每天的睡眠却根本不达 8 个小时。

在线床垫测评网站 Online Mattress Review 在整理了马森 · 卡里（Mason Currey）著作的《创作者的日常生活》系列书籍中的有关数据信息，结合互联网上公开的信息，制成了 50 位知名人士的睡眠图谱。

这 50 位知名人士主要来自商界、政界、娱乐圈、时尚圈、媒体圈、艺术圈、宗教界、体育界等多个行业。

以下是一些主要亮点：

美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）和被媒体称为 “地狱厨师”的戈登 · 拉姆齐（Gordon Ramsay）在这 50 位名人中，每天的睡眠时间最短。这两位都喜欢在睡觉前工作，每天的睡眠时间大约仅有 3 个小时。

演员马克 · 沃尔伯格（Mark Wahlberg）是 50 位名人中的 “早鸟”。在条件允许的情况下，他每天通常晚上 7 点半至 8 点左右就开始睡觉，凌晨 2 点半就开始起床，随后开始祈祷和做早餐。

Facebook 首席执行马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）则是 50 位名人中的 “夜猫”。他通常在睡觉前可能都在玩 Facebook（“工作”），直到凌晨两三点才睡觉。

运动界的克里斯蒂亚诺 · 罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）和科比 · 布莱恩特（Kobe Bryant）则是 50 位名人中晚上作息规律最不同寻常的。他们晚上睡觉后，还会起来训练或者休闲放松，然后再继续回去睡觉。

这 50 位名人中，每天睡眠时间最久的，则是瑞典环保女孩格蕾塔 · 桑伯格（Greta Thunberg）。她每天睡眠时间约 9 个小时，也符合她这个年龄段人士的睡眠。

50 位世界名人睡眠图谱：

商界

比尔 · 盖茨（Bill Gates）

微软公司（Microsoft）联合创始人

睡眠时间：7 小时（12：00AM-07：00AM）

埃隆 · 马斯克（Elon Musk）

特斯拉（Tesla）和 SpaceX 首席执行官

睡眠时间：6 小时（01：00AM-07：00AM）

加里 · 维纳查克（Gary Vaynerchuk）

数字媒体公司 VaynerMedia 首席执行官

睡眠时间：6 小时（11：00PM-05：00AM）

杰夫 · 贝佐斯（Jeff Bezos）

亚马逊（Amazon）首席执行官

睡眠时间：7 小时（10：00PM-5：00AM）

马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）

Facebook 首席执行官

睡眠时间：5 小时（03：00AM-08：00AM）

梅琳达 · 盖茨（Melinda Gates）

比尔及梅琳达 · 盖茨基金会联合创始人

睡眠时间：8.5 小时（10：00PM-06：30AM）

理查德 · 布兰森（Richard Branson）

维珍（Virgin）集团创始人

睡眠时间：5 小时（12：00AM-05：00AM）

雪莉 · 桑德伯格（Sheryl Sandberg）

Facebook 首席运营官

睡眠时间：7.5 小时（09：30PM-05：00AM）

桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）

Aphabet 和谷歌（Google）首席执行官

睡眠时间：6.5 小时（12：00AM-06：30AM）

蒂姆 · 库克（Tim Cook）

苹果（Apple）首席执行官

睡眠时间：7 小时（09：30PM-04：30AM）

沃伦 · 巴菲特（Warren Buffett）

伯克希尔 · 哈撒维公司（Berkshire Hathaway）首席执行官

睡眠时间：8 小时（10：45PM-06：45AM）

政界

巴拉克 · 奥巴马（Barack Obama）

美国第 44 任总统

睡眠时间：6 小时（01：00AM-07：00AM）

唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）

美国第 45 任总统

睡眠时间：3 小时（01：00AM-04：00AM）

格蕾塔 · 桑伯格（Greta Thunberg）

环保活动者

睡眠时间：9 小时（10：00PM-07：00AM）

玛雅 · 安吉罗（Maya Angelo）

诗人、民权运动者

睡眠时间：7.5 小时（10：00PM-05：30AM）

梅根 · 马克尔（Meghan Markle）

英国萨塞克斯公爵夫人

睡眠时间：5 小时（11：30PM-04：30AM）

米歇尔 · 奥巴马（Michelle Obama）

美国前第一夫人

睡眠时间：6.5 小时（10：00PM-04：30AM）

温斯顿 · 丘吉尔（Winston Churchill）

英国前首相

睡眠时间：5 小时（03：00AM-08：00AM）

娱乐圈

碧昂丝（Beyonce）

歌手、音乐制作人

睡眠时间：7 小时（11：00PM-06：00AM）

道恩 · 强森（Dwayne Johnson）

演员

睡眠时间：4 小时（12：00AM-04：00AM）

艾伦 · 德詹尼丝（Ellen Degeneres）

《艾伦秀》主持人

睡眠时间：8 小时（11：00PM-07：00AM）

金 · 卡戴珊（Kim Kardaishian）

演员

睡眠时间：9 小时（10：00PM-07：00AM）

马克 · 沃尔伯格（Mark Wahlberg）

演员

睡眠时间：7 小时（07：30PM-02：30AM）

奥普拉 · 温弗瑞（Oprah Winfrey）

《奥普拉脱口秀》主持人

睡眠时间：8 小时（10：15PM-06：20AM）

拉迪卡 · 琼斯（Radhika jones）

美国知名娱乐杂志《名利场》（Vanity Fair）总主编

睡眠时间：8 小时（10：00PM-06：00AM）

泰勒 · 斯威夫特（Taylor Swift）

歌手、音乐制作人

睡眠时间：5.5 小时（01：30AM-07：00AM）

时尚圈

詹妮弗 · 海曼（Jennifer Hyman）

服装租赁网站 Rent The Runway 联合创始人兼 CEO

睡眠时间：8 小时（12：00AM-08：00AM）

凯莉 · 詹娜（Kylie Jenner）

美妆品牌 Kylie Cosmetics 创始人

睡眠时间：8 小时（12：00AM-08：00AM）

托里 · 伯奇（Tory Burch）

时尚生活方式品牌 Tory Burch 同名设计师

睡眠时间：7 小时（12：00AM-07：00AM）

王薇薇（Vera Wang）

婚纱品牌 Vera Wang 设计师

睡眠时间：7 小时（01：00AM-08：00AM）

体育界

克洛伊 · 金（Chloe Kim）

平昌冬奥会单板滑雪女子 U 型场地决赛冠军

睡眠时间：7 小时（12：00AM-07：00AM）

克里斯蒂亚诺 · 罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）

知名足球运动员

睡眠时间：7.5 小时（每天 5 段小睡，每段约 1.5 小时）

科比 · 布莱恩特（Kobe Bryant）

前美国职业篮球运动员（洛杉矶湖人队）

睡眠时间：6 小时（11：00PM-05：00AM）

穆罕默德 · 阿里（Muhammad Ali）

美国著名拳击运动员、拳王

睡眠时间：6.5 小时（10：00PM-04：30AM）

龙达 · 鲁西（Ronda Rousey）

美国混合格斗选手、柔道运动员

睡眠时间：8 小时（12：00AM-08：00AM）

肖恩 · 怀特（Shaun White）

多届冬奥会单板滑雪 U 型槽男子冠军

睡眠时间：6 小时（12：00AM-06：00AM）

塞雷娜 · 威廉姆斯（Serena Williams）

美国女子职业网球运动员

睡眠时间：7 小时（12：00AM-07：00AM）

斯蒂芬 · 库里（Stephen Curry）

美国职业篮球运动员（金州勇士队）

睡眠时间：9 小时（11：00PM-08：00AM）

泰格 · 伍兹（Tiger Woods）

美国职业高尔夫球手

睡眠时间：8.5 小时（10：00PM-06：30AM）

汤姆 · 布拉迪（Tom Brady）

美国职业美式橄榄球运动员

睡眠时间：9 小时（08：30PM-05：30AM）

艺术圈

安娜 · 温图尔（Anna Wintour）

美国时尚杂志 VOGUE 总主编

睡眠时间：7 小时（10：15PM-05：00AM）

阿里安娜 · 赫芬顿（Arianna Huffington）

《赫芬顿邮报》（The Huffington Post）联合创始人

睡眠时间：8 小时（11：00PM-07：00AM）

藤麻理惠（Marie Kondo）

畅销书作者、《怦然心动的人生整理法则》（The Life-Changing Magic of Tidying Up）一书作者

睡眠时间：8 小时（10：00PM-06：00AM）

戈登 · 拉姆齐（Gordon Ramsay）

知名大厨

睡眠时间：3 小时（02：00AM-05：00AM）

乔治娅 · 奥 · 吉弗（Georgia Okeeffe）

美国 20 世纪初叶成名的杰出女画家

睡眠时间：8 小时（09：00PM-05：00AM）

巴勃罗 · 毕加索（Pablo Picasso）

世界知名画家

睡眠时间：8 小时（03：00AM-11：00AM）

斯蒂芬 · 金（Stephen King）

畅销书作者，代表作包括《IT》《闪灵》（The Shining）和《宠物公墓》（Pet Semetary）等

睡眠时间：6.5 小时（01：30AM-08：00AM）

新闻界

霍达 · 库特布（Hoda Kotb）

美国知名节目主持人

睡眠时间：7 小时（08：00PM-03：00AM）

宗教界

特蕾莎修女（Mother Teresa）

著名天主教慈善工作者、诺贝尔和平奖获得者

睡眠时间：7 小时（09：45PM-04：30AM）

方济各（Pope Francis）

天主教第 266 任教皇

睡眠时间：7 小时（09：00PM-04：00AM）