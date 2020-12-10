外媒预计苹果汽车在 2024 到 2025 年推出，届时库克仍有望是 CEO

12 月 10 日消息，据国外媒体报道，传闻已久的苹果自动驾驶汽车，虽然还没有外界期待的进展，去年也还遇到了波折和挑战，但苹果仍在继续推进这一项目。

英文媒体在最新的报道中表示，苹果将在 2024 年到 2025 年推出苹果汽车，也就是将在未来 4 到 5 年推出。零部件行业的人士表示，苹果汽车将类似于特斯拉电动汽车。

在报道中，英文媒体还提到，苹果正在建设一家工厂，并制定了具备初步技术规格的生产计划。

不过，外媒在报道中，并未提及苹果正在建设的这一工厂，是用于汽车的试生产还是大规模生产，因为苹果现在销售的电子产品，在生产组装方面都是外包。

值得注意的是，苹果汽车若如英文媒体预计的那样，在 2024 到 2025 年推出，就有望在库克的下一个任期内推出。

在 2011 年被任命苹果 CEO 时，董事会给予库克的任期是十年，到明年 8 月份。但在今年 9 月 29 日提交给美国证券交易委员会的文件中，苹果公司授予了 CEO 库克、COO 杰夫 · 威廉姆斯、CFO 卢卡 · 梅斯特里、人力资源与零售业务高级副总裁迪尔德丽 · 奥布莱恩等核心高管一批限制性股票期权，多人的限制性股票期权将在 2025 年 4 月 1 日全部解禁，这就意味着包括库克在内的多位核心高管，有望在苹果工作到 2025 年，如果库克决定留任，他就大概率会继续担任 CEO 至 2025 年。