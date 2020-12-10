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抢特斯拉饭碗，消息称苹果与台积电合作开发自动驾驶芯片

2020/12/10 7:56:47 来源：新浪科技 作者：- 责编：懒猫
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12 月 10 日早间消息，据 macrumors 援引中国台湾媒体 Digitimes 的消息，苹果正在与台积电合作，开发自动驾驶汽车芯片，并探索在美国建立某种工厂的可能性

苹果汽车项目目前的重点是开发自动驾驶技术，这种技术未来可能应用在其他厂商的车型中，而不是苹果自己要生产整车。不过也有消息称，苹果仍在考虑是否发布自己的车辆，为其他汽车制造商设计自动驾驶系统，或者发布与第三方汽车兼容的售后套件

此前彭博的一篇报道称，苹果公司已将其自动驾驶汽车部门交由人工智能业务主管约翰 · 贾南德里亚（John Giannandrea）领导，后者为苹果人工智能和机器学习的高级副总裁，目前还领导着苹果的 Siri 和机器学习团队。

这同时意味着苹果酝酿已久的自动驾驶项目 “泰坦”（Project Titan）将迎来新的领导人，或将给项目进度带来新的不确定因素。

目前，苹果正在与台积电合作开发自动驾驶芯片技术。苹果和台积电的关系一直不错。目前 iPhone 、iPad 中使用的 A 系列处理器，以及 Mac 电脑上的 M1 芯片全部是由台积电生产。有意思的是，特斯拉也在与台积电合作开发其即将推出的 HW4.0 自动驾驶芯片，这款芯片可能在 2021 年第四季度量产。

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关键词：苹果台积电芯片

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