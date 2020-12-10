印度大股东：卫星公司 OneWeb 将在 18 个月内提供全球宽带服务

12 月 10 日，当地时间周三印度电信大亨苏尼尔 · 米塔尔 (Sunil Mittal)表示，他与英国政府从破产中所拯救出来的卫星服务初创公司 OneWeb 将在 18 个月内提供全球宽带服务。

OneWeb 的这一新目标加剧了公司与另外两家企业的太空竞赛，埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)领导的太空探索技术公司 SpaceX 以及亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯 (Jeff Bezos)旗下的柯伊伯项目都在争先恐后地从低地球轨道卫星为全球提供互联网服务。

“到 2022 年 5 月到 6 月，也就是距今不到 18 个月后，OneWeb 的卫星网络将覆盖全球。”米塔尔在周三的一次国际会议上表示。

自 OneWeb 今年 3 月宣布破产以来，马斯克已经利用自家的 SpaceX 火箭为 “星链”网络发射了数百颗卫星，在卫星互联网领域建立了令人生畏的领先地位。目前，SpaceX 公司正在与潜在客户测试 “星链”服务。

与 OneWeb 不同，Starlink 的服务目前还不打算覆盖地球南北极地区，这为其竞争对手提供了一个潜在的细分市场，服务于偏远地区的政府、航运和航空。

米塔尔表示：“我们欢迎竞争。”“我们会在市场上拼命战斗。”他说，OneWeb 的新一代卫星具备全球定位能力。

迄今为止，OneWeb 已经将 648 部计划卫星中的 74 部送入轨道，并计划本月恢复发射。该公司尚未获得完成该计划所需的全部资金。

米塔尔认为总成本在 55 亿到 70 亿美元之间，剩余资金缺口在 20 亿到 25 亿美元之间，其中一半将由他旗下的 Bharti 公司和英国政府承担。在谈到吸引其他投资者进一步融资时，他表示：“我不认为这是个问题。”