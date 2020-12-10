2020 Kindle 固件及 App 更新内容全年汇总：夜间模式、快速翻书导航、朗读听书 ...

IT之家12月10日消息 Kindle 官方微信号今天发布了 2020 Kindle 固件更新大全，介绍了 2020 至今为止，所有 Kindle 设备和 App 的固件更新信息。

IT之家获悉，Kindle 固件更新带来了夜间模式、功能设置位置更新、搜索、快速翻书导航、Kindle 朗读、Kindle 用户指南、个性化主页。Kindle App 更新带来了阅读数据分析、Kindle 朗读等。

Kindle 电子书阅读器各型号的最新固件版本如下：

（截至 2020/12/09）

Kindle Oasis：

（第 10 代）5.13.3

（第 9 代）5.13.3

（第 8 代）5.13.3

Kindle Paperwhite：

（第 10 代）5.13.3

（第 7 代）5.13.3

（第 6 代）5.12.2

（第 5 代）5.6.1.1

Kindle 入门款：

（第 10 代）5.13.3

（第 8 代）5.13.3

（第 7 代）5.12.2

Kindle X 咪咕 5.7.2.8

Kindle Voyage（第 7 代）5.13.3

【夜间模式】

功能简介

在光线黑暗的环境中，可将 Kindle 调至【夜间模式】，即反转所有屏幕的文本、图片和页面颜色。黑夜中读书双眼更加舒适。

* 该功能目前仅适用于 Kindle Oasis3, Kindle Oasis2 和 Kindle Paperwhite4。

使用指南

可选择快捷设置，点击上方导航栏，切换至【夜间模式】：

也可以进入【设置】-【辅助功能】中开启关闭【黑白调换】:

【功能设置位置更新】

功能简介

有些功能设置的位置有所更新，可以直接在【Aa】菜单设置，更加快捷。

使用指南

点击左上角【Aa】- 以前可以设置字体、粗体、页边距、行间距，现在也可以设置显示时钟、图书信息、图书识别、热门标注、标注菜单、生词提示、生字注音。

【搜索】

功能简介

更新的搜索体验，能让你更轻松浏览搜索结果，同时不会丢失正在阅读的页面。

使用指南

读一本书的时候，在上方【搜索】栏输入你想查找的词语，点击搜索就可以查看这词在书中什么位置出现过，方便查看相关内容。

【快速翻书导航】

功能简介

使用【快速翻书】，可以轻松实现快速预览全书、跳读。还可以帮助你快速捕捉到一本书的中心思想，方便找到图片、表格。

使用指南

更新的【快速翻书】导航栏上，会用圆点显示最近阅读的页面，包括最近在其他设备上阅读的页面。

【Kindle 朗读】

功能简介

开启【Kindle 朗读】功能，可以将支持此功能的简体中文电子书转化为语音，可通过蓝牙耳机、音响等播放。

* 该功能目前仅适用于 Kindle Oasis3, Kindle Paperwhite 4, 和 Kindle 青春版。

使用指南

打开一本电子书，点击下方【阅读导航】工具栏中右下角的耳机图标

，就可以开始体验了。

【Kindle 用户指南】

功能简介

“Kindle 用户指南”过去是以电子书的形式存在图书馆中的，现在移到了 “设置”中，方便单独查看。

使用指南

点击【设置】-【帮助和用户指南】-《Kindle 用户指南》，查看详细信息。

【个性化主页】

功能简介

更个性化的主页设计，会显示 Kindle Unlimited / Prime 标志，可为你提供更为个性化的书籍推荐。

使用指南

在主屏幕页面，向上滑动，可以查看更多信息卡，查看更多 Kindle Unlimited 电子书包月服务和 Prime 会员的精选电子书内容。

Kindle App 更新：

【阅读数据分析】

功能简介

现在登录 Kindle App，可以查看【阅读数据分析】了！

使用指南

可以查看今年已经读了多少本书，还可以设定阅读目标。

可以查看每月阅读天数，对比几个月的不同阅读进度。方便你及时根据对自己要求，调整阅读时长分配。

还可以查看 “连续阅读打卡周数、天数”。

如果阅读分析的数据不是很准确，有可能是因为以下原因：

【Kindle 朗读】

功能简介

Kindle App 上也可以听书了。* 目前仅支持安卓系统

使用指南

打开一本书（目前仅支持部分简体中文书籍），点击右上角设置，点击【开启 Kindle 朗读】模式，再点击右下角播放键，就可以听书了。

对于朗读声音有个性化要求的话，可以自行安装支持简体中文的语音引擎，把喜欢的声音设置为系统默认。

朗读的位置，会被实时高亮标记，方便精准查看。如果你翻到下一页，朗读也会随着翻页跟进到下一页。

可以按照自己的喜好，设置朗读的倍速；还可以设置定时关闭，尤其方便爱在睡前听书的朋友们。

在锁屏的情况下，也可以继续听书。还可以通过锁屏的菜单栏去控制设置：

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