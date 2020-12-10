小米 Watch Lite 海外发布：基于 Redmi Watch，增加 GPS 功能

IT之家 12 月 10 日消息 小米今天在海外推出了一款被名为小米 Watch Lite 的智能手表，这款手表是基于上个月在中国推出的 Redmi Watch，但增加了 GPS 功能。

小米 Watch Lite 采用了一块分辨率为 320x320 像素的 1.4 英寸彩色触摸屏，该屏幕具有自动亮度调节功能，像素密度为 323ppi，支持超过 120 种表盘。

小米 Watch Lite 配备了自动步数计数器，支持 11 种锻炼模式，包括户外跑步、户外骑行、室内骑行、跑步机、公开水域游泳、泳池游泳、自由式、板球、徒步、毅行和步行。

此外，这款智能手表还带有睡眠跟踪、心率监测和引导呼吸功能，这应该有助于缓解你的压力水平。其他功能包括来电、短信和应用通知提醒、音乐控制、久坐提醒、手机查找器和天气预报。

小米 Watch Lite 还搭载了 GPS，而 Redmi Watch 并不支持该功能。除了 GPS 之外，这款智能手表还配备了 GLONASS 导航和气压计。

小米 Watch Lite 内置一块 230 毫安时的电池，据称可以提供长达 9 天的续航时间，并且两个小时内可充满电。

小米 Watch Lite 提供了三种颜色的手表外壳和五种颜色的表带，分别是粉色、象牙色、黑色、海蓝色和橄榄色。

IT之家了解到，小米还没有透露小米 Watch Lite 的定价和上市细节，但考虑到 Redmi Watch 299 元人民币的价格，预计小米 Watch Lite 的定价跟其接近。