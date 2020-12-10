魏少军：芯片设计产业取得成果，要沉下心来再干十年

在今日举办的 “中国集成电路设计 2020 年会暨重庆集成电路创新发展高峰论坛”上，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长、清华大学教授魏少军发表演讲，全面阐述了我国芯片设计产业到 2020 年底的现状。

从数量来看，已统计到 2218 家芯片设计企业，同比 2019 年增长 24.6%；从销售额看，2020 年全行业销售预计为 3819.4 亿元，比 2019 年的 3084.9 亿元增长 23.8%，增速比上年的 19.7% 提升了 4.1 个百分点。

其中，十大芯片设计企业的销售之和为 1868.9 亿元，占全行业产业规模的比例为 48.9%，2019 年则为 50.1%。十大芯片设计企业整体增长率为 20%，低全行业增长率 3.8 个百分点。

从人员来看，2020 年我国芯片设计业的从业人员规模大约为 20 万人，人均产值为 191 万元，约合 28.1 万美元，人均劳动生产率与上年持平。

从资本看，2020 年，共有 8 家芯片设计企业在主板和科创板上市，募集资金额达到 98.5 亿元。到目前为止，在主板、中小企业板、创业板和科创板上市的设计企业共有 35 家，先后募集资金 291.5 亿元，12 月 1 日的总市值达到 11189.8 亿元。

魏少军指出，“十三五”期间，中国芯片设计业的规模从 1325 亿元增长到 3819 亿元，年均复合增长率达到 23.6%，是同期全球半导体产业年均复合增长率的近 6 倍。设计业的销售规模直接体现了中国集成电路产业的在全球的位置。2015 年，我们在全球芯片市场的占比只有 6.1%；2020 年，这个比例预计会提升到 13% 左右。

但是，中国芯片设计业的发展与需求相比还存在很大差距。尽管中国进步很快，但 “需求旺盛、供给不足”，仍将是集成电路面临的长期挑战。

“芯片设计产业不是露在地面的金矿，需要长期的耕耘，也需要包括资本在内的不断浇水呵护，能有真正的风险投资来给这个行业的未来播种。”魏少军表示，“某些国家对我实施的种种限制势必对我们的发展造成干扰。我们既不要低估外界的压力，更不能高估自己的能力。沉下心来再干 10 年，中国芯片设计业一定能够取得丰硕的成果。”