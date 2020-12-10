周鸿祎谈个人隐私保护： 要尊重用户的知情权，不能偷偷摸摸地收集

12 月 10 日晚间消息，360 集团董事长兼 CEO 周鸿祎近日表示，个人隐私保护要尊重用户的知情权、选择权。

他认为，在使用互联网服务的时候，消费者是非常弱势的，所以厂商应该尽到三个责任：第一，在搜集个人数据的时候，一定有合法正当的理由；第二，一定要尊重用户的知情权，不能偷偷摸摸地收集；第三，要尊重用户的选择权，让用户可选择要不要提供这方面的数据。

周鸿祎表示，360 的安全产品就对用户的个人隐私不感兴趣，因为个人隐私和网络安全没有什么关系。360 不关心用户的隐私比如看什么照片、聊什么天、买什么东西，只关心的是网络安全，木马和攻击者必须要联网通信，所以用户电脑里肯定有很多奇奇怪怪的 IP 和奇奇怪怪的域名的连接，这是 360 所关心的。

此前，周鸿祎在多个场合呼吁保护用户个人隐私，也曾提交了一份关于隐私安全的提案，提出了 “用户隐私保护三原则”。

周鸿祎表示，“有的软件会打开你的摄像头，或者麦克风，我们在谈话的时候它会偷偷录音，从中找一些关键词，试图匹配我明天的兴趣爱好。我认为你可以录我的讲话，没问题，但是，你得告诉我一声，不能悄悄地打开麦克风。”在用户不知情的情况下窃取个人隐私，以此来追踪用户、知道用户的喜好，以便进行广告推销，他认为这是不应该的。

对于用户数据，周鸿祎表示，在收集过程中，应该做到让用户享受知情权和选择权。存储在互联网公司服务器上的用户数据，用户可以对其进行支配，比如要求互联网公司删除自己的数据。服务的公司不能对数据进行交易和买卖。在采集数据时，要告知用户为何采集、采集后数据的用途。用户可以拒绝 APP 采集与服务不相关的数据，比如地址本、通讯录等数据。

另外，对于用户数据，也必须做好网络安全保障，防止数据被攻击、泄露、越权使用、内部偷窃等，保护用户的隐私安全。