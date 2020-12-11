Instagram CEO：TikTok 是我们有史以来最强大竞争对手

12 月 11 日，Facebook 旗下照片与视频分享服务商 Instagram 首席执行官亚当 · 莫塞里（Adam Mosseri）宣称，短视频应用 TikTok（抖音海外版）是该公司有史以来最强大的竞争对手。



图：照片与视频分享服务商 Instagram 首席执行官亚当 · 莫塞里

为了应对快速增长的 TikTok，Instagram 于美国当地时间周四宣布，该公司将把在线购物和 Reels 短视频功能这两个最重要的优先事项结合起来。现在，商家和创作者可以在制作 Reels 视频时给产品贴上标签，消费者可以点击 “查看产品”立即购买，也可以留着以后再购买。

将购物功能纳入视频的目的是让 Reels 对消费者、创作者更具吸引力，还可以通过让消费者立即购买广告产品的方式来提高广告效果，进而允许 Facebook 对这些产品收取更高的费用。从长远来看，这也可能为 Facebook 带来新的电子商务收入来源，Facebook 最终将从每笔交易中收取佣金。

莫塞里坚信，在未来 5 到 10 年内，Instagram 在购物方面有着巨大的长期机会，尽管这比其传统的广告业务要复杂得多。

对于美国联邦贸易委员会（FTC）和 48 个州总检察长联盟针对母公司 Facebook 提起的反垄断诉讼，莫塞里认为 TikTok 可以作为驳斥 “Facebook 压制竞争对手观点”的论点。

他说：“TikTok 是个令人难以置信的强大竞争对手，甚至是我们见过的最强大竞争对手。他们总能保持专注、有决心，执行力也非常棒。我们试图在很多方面迎头赶上，为创作者打造完整体验，以激励他们更多地使用我们的平台，因为如果没有引人入胜的内容，他们就没有理由首先去 Reels。”

莫塞里还提到了一种可能的诉讼结果，即 Facebook 被强制剥离 Instagram。Facebook 在 2012 年斥资 10 亿美元收购了 Instagram。