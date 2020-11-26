美国将字节跳动的 TikTok 出售令期限再次延长 7 天

IT之家11月26日消息 据路透社 11 月 25 日报道，一份法律文书显示，美国本周三同意将 TikTok 剥离在美业务的期限再次延长 7 天，在此之前，美国责令 TikTok 母公司字节跳动出售这款短视频 App。

此前，针对 8 月颁布的行政令，美国已给予字节跳动 15 天的延期，直至本周五到期。TikTok 方面表示，该行政令的最新期限为 12 月 4 日。在该行政令压力之下，字节跳动为敲定与沃尔玛和甲骨文的交易以将 TikTok 美国资产转移到新的实体中，已经进行了数月的谈判。美方未在周三立即发表评论。

一位不愿透露细节的知情人士表示，字节跳动已提交了一份新提案。该公司曾于 11 月 10 日披露，此前已提交了四份提案，包括 11 月的一份提案，该提案试图通过 “创建一个新实体，由甲骨文、沃尔玛和字节跳动美国投资人全资拥有，负责处理 TikTok 的美国用户数据和内容审核”以解决美方顾虑。

据 TikTok 此前起诉书，TikTok 在 11 月提交的实际是一份美国 “代运营”方案，但没有被美国方面接受。IT之家了解到，在 11 月 10 日 TikTok 再度起诉后，双方又重新回到了 “代运营”方案的谈判。