索尼 PS5 被曝手柄存在硬件问题：摇杆漂移的历史问题在延续

月前，索尼官方开始向全球各地陆续发售全新的 PS5 游戏主机，目前该机上市已整整一个月，但由于全球疫情的影响，索尼各代工厂都遇到生产工作停滞，产能严重不足，给期盼该机已久的玩家带来非常大的购买难度，甚至部分市场至今未正式上市开售，其中就包括国内的玩家。

然而现在又传来一个不好的消息，近日有国外玩家反馈称该机的 DualSense 手柄存在摇杆漂移的问题。

据国外玩家最近在论坛发布反馈内容显示，与索尼 PS5 一同发布的全新 DualSense 手柄存在摇杆漂移问题。虽然官方在随后就推送了针对该问题的相关固件更新，但据玩家表示这一问题并没有得到缓解。

此外，有玩家指出，手柄的摇杆漂移是硬件故障，和软件毫无关系，而且上一代 PS4 的摇杆就曾经曝出了漂移情况，此次 DualSense 手柄上的摇杆问题疑似为前代问题的延续。

其他参数方面，PS5 系列提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。此外，公司 CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。

据悉，国行 PS5 目前已通过国家3C认证，有消息称 PS5 有望于 12 月 18 日正式公布，并将于明年 1 月 21 日发售，不过目前官方并没有透露较为明确的消息，而且可以预想的是，该机在发售后的一段时间内必然仍将处于一机难求的状态。