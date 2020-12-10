受日本 AKM 芯片工厂火灾影响， 索尼 8 款相机将缺货

IT之家12月10日消息 日本知名芯片制造商 AKM（旭化成）位于宫崎县延冈市的 IC 制造工厂于 10 月 20 日发生火灾，10 月 22 日又再次发生了大火，造成了巨大损失。此次火灾共持续了 3 天，起火原因不明，所幸没有人员伤亡，火灾也没有排放出明显有毒有害的气体。该工厂为旭化成的三个工厂之一，是唯一负责晶圆生产的工厂。该公司于 10 月 30 日发布道歉信，表示生产恢复工作会很困难。

日本 AKM 旭化成公司主要生产高端音频芯片以及各种传感器芯片，产品包括 DAC 数模转换芯片、ADC 模数转换芯片、音频编解码器、霍尔元件、蓝牙芯片等产品，广泛应用于数码相机、HiFi 播放器等产品。尽管旭化成公司没有公开说明损失情况，但是其对于依赖其芯片的电子产品制造商来说，严重影响到了产品的生产。

索尼于 12 月 3 日发布的公告表示，在数字成像领域的产品，由于一些零部件的供应问题，预计部分商品的交付将无法实现，影响到的产品包括：