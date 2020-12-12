柚子练琴的离奇跑路：倒闭前 20 天还在进行双 11 优惠促销

“双 11 前班主任还在给我们推销课程优惠，没想到双 11 买的新课程还没上，平台就跑路了。”这是一位小学员的母亲印女士在柚子练琴的遭遇。



公开资料显示，柚子练琴成立于 2017 年 7 月，是一个为 5-16 岁青少年提供 1 对 1 在线乐器陪练的平台，曾经获得第一视频的天使轮投资。2018 年初，柚子练琴创始人张韬在接受媒体采访时表示，平台已经依靠 1 对 1 课程实现盈利。

然而，一方面早已实现盈利；另外一方面，客单价高，在线授课受疫情影响较弱，还在双 11 进行大促销后不久突然跑路，关停服务，大量家长退费无望。

柚子练琴到底怎么了？

印女士告诉新浪科技，大部分家长对于拿回预存的学费已经不抱希望，之所以坚持维护自己的权益，是为了在面对孩子的询问时给他们一个交代，让他们相信诚信，相信这个世界还是美好的。

促销后 20 天宣布破产

11 月 10 日，正值双 11 的第二轮付款高峰到来，柚子练琴的班主任开始向各位家长推销平台的优惠。印女士提供的对话记录显示，原本 6800 元的课程只需要 6202 元，包含 82 节课，加上班主任特批的两节赠送课和朋友圈集点赞数满后赠送的 1 节课，总共有 85 节课。

比原来的 6800 元 88 节课，单节课的价格有所下降。印女士看到优惠之后没有多问，就决定购买并且到柚子练琴 App 购买了。

2019 年 11 月，在朋友的推荐下，印女士为自己的孩子购买了柚子练琴的课程，因为印女士和孩子居住在美国，当地没有提供类似于国内的服务，而她的孩子本身也有学习乐器的需求。“朋友推荐后我就买了，这已经是第三次购买，也证明了这家平台确实不错。”印女士说。

类似于印女士这样的家长，遍布美国和澳大利亚等国家。特别是随着疫情在全球蔓延，美国疫情防控失控，中国的在线教育平台在海外更受欢迎。一位和印女士一样居住在美国的中国家长告诉新浪科技，自己也为孩子购买了美术宝、火花思维等平台的课程，以方便居家隔离期间自己的孩子能够上课学习。

在柚子练琴，家长需要面对的是班主任，班主任主要负责推销课程、续费以及调课。家长和陪练教师的联络需要通过客服，客服帮助预约，在试过几个老师后，印女士的孩子基本都是跟着一位陪练教师学习。

遇到双 11 优惠的时候，印女士第二次购买的课程快要消耗完了，在班主任的推荐下，就购买了第三期的课程。但没想到，11 月 10 日刚付款后，第三期的课程还没开始消耗，11 月 30 日印女士在登录平台就发现无法使用服务。

印女士在柚子练琴的公众号和 App 内看到平台宣布破产的公告，公告称由于市场环境影响以及经营不善，企业一直处于亏损状态，并且出现了现金流断裂，公司已经资不抵债，无法继续经营下去。

破产清算，也就意味着已经预存学费的家长们无法拿回自己的钱。“但我们无法接受的是，11 月 10 日还在大肆促销，但 11 月 30 日就在毫无征兆的情况下宣布破产。”印女士说，和她有一样经历的家长，在 QQ 和微信组织了多个群，要求柚子练琴保障家长的权益。

12 月 2 日，柚子练琴再次在微信公众号发布一条公告，称正在想办法积极处理，联系同行业和教育行业，希望将家长们的损失降低到最小。同时呼吁教育行业同行伸出援助之手。侧面也说明，柚子练琴在解决家长的预存学费上没有任何进展。

印女士告诉新浪科技，三次缴费她都没有签署任何培训合同，在 App 上也没有发现线上合同。“出事了我才知道，合同要专门找他们要才会给。”这无疑给家长们维护自身的合法权益增添了难度。

预存学费有风险

柚子练琴只是疫情影响下教育行业洗牌的一个缩影。在柚子练琴之前，专注于线下 1 对 1 培训的优胜教育陷入经营困难，仅北京地区的家长就因为预存学费遭受累计超过 1 亿元的损失。

综合IT桔子及公开报道的不完全统计，包括美联国际、兄弟连、高思教育、百弗英语、趣动旅程、背带兔艺术、立思辰理科、史蒂夫教育、一听堂、巨石达阵等线下教育、兴趣培训机构，或在今年破产倒闭，或收缩转型，或卖身他人。

启信宝提供的数据显示，从 2 月 1 日至 6 月 16 日，全国线下培训机构注销企业数量（统计中含工作室、培训中心、培训学校以及分支机构数量等关键字段）为 18885 家，相当于每天有超过 100 家线下教育培训机构倒闭。

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长、北京阳光消费大数据研究院执行院长陈音江在接受新浪科技采访时表示，如果商家只是停止营业，还能建立联系，只是无法退费，消费者可以收集证据向消费者协会或市场监管部门投诉；如果商家卷款跑路或者完全联系不上，消费者可以联合向公安部门报案。

“预付式消费近年来一直是消费者投诉的热点难点问题，原因主要是目前有关法律法规不健全、监管主体不明确、经营者缺乏诚信自律以及消费者自我保护意识不强等造成的。”陈音江表示，解决预付式消费问题，需要从完善法律法规、明确监管职责、加强预付资金监管以及建立信用评价体系等多个方面入手，建立法规完备、多方联动、共享共治的预付式消费规范发展模式，从根源上解决预付式消费问题。

陈音江告诉新浪科技，实际上，家长很难追回预存学费的损失。他也告诫消费者，在选择预付式消费时，应尽量选择规模较大、开业时间较长的商家，不要一次性充值太高金额，并与商家签订好协议。遇到问题第一时间收集好证据，依法维权。

柚子练琴不会是倒下的最后一家，教育行业的洗牌和混乱，还在继续下去。