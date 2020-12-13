2020 最后的天文盛宴，双子座流星雨绽放夜空

北京时间 12 月 13 日消息，如果你遗憾错过了 2020 其他的流星雨观测机会，那或许正在进行中的双子座流星雨能够弥补遗憾。12 月 4 日至 17 日是双子座流星雨的活跃期，并且在 12 月 13 日至 12 月 14 日晚达到极盛。

相比其他大型流星雨，双子座流星雨速度更慢，亮度更高，色彩更丰富。除了常见的白色流星外，还有红、黄、蓝、绿等多种颜色的流星。在夜空晴朗，大气透明度高的地球，目视观测就能有上佳体验。

双子座流星雨的来历也极具神秘色彩。其母星 3200 法厄同是一枚不走寻常路的蓝色天体，它不但颜色独特，连轨道都离太阳更近。有研究者称其为 “死亡彗星”。每年 12 月，3200 法厄同都会如期和地球 “相会”，受地球引力掉落的行星碎片进入大气层后燃烧形成流星雨，因辐射点处在双子座附近，就被称为双子座流星雨。目前，科学家们不确定 3200 法厄同本身是否还存在，但双子座流星雨依然每年都如约前来。

今年该流星雨极大出现在 12 月 14 日，不受月光干扰，非常适合我国公众观测。而明年和后年，观测双子座流星雨时，都会有月光影响。天文爱好者不要错过今年理想的观测和拍摄良机。观测时应选择视野开阔、没有灯光和能目睹到 4 等星的环境下观测。冬日气温寒冷，观测时也不要忘了防寒保暖。