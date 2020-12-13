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重组后首款机型荣耀 V40 已上架京东商城，包括 Pro 和 Pro+ 版

2020/12/13 10:25:01 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月13日消息 新荣耀独立后的第一款机型荣耀 V40 现已正式通过工信部入网审核以及电信备案等，标配华为 HW-110600C0x 充电器，支持最高 66W 电荷泵快充，产地为广西桂林，运行安卓系统，预计将在近期发布。

IT之家发现，荣耀 V40 三款机型现已上架了京东商城，但未公布任何信息。

数码博主 @数码闲聊站 此前透露，荣耀 V40 系列的海思麒麟版本被砍，该机仅剩搭载联发科天玑系列 5G 芯片的机型。

腾讯《深网》报道称，荣耀 CEO 赵明在一场员工沟通会上明确提出，荣耀的目标是成为国内手机市场第一。赵明还提到，荣耀计划于 2021 年一月发布 V40 系列手机，V40 将采用此前库存的联发科芯片。

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2019 年 11 月 26 日，荣耀发布了 V30 和 V30 Pro 两款机型，搭载华为海思麒麟 990 SoC，6GB 运存起步，是业内首款全系支持 5G 双模全网通手机。作为参考，当时的首发价为：

  • 荣耀 V30 的 6GB+128GB 版本价格为 3299 元；

  • 荣耀 V30 的 8GB+128GB 版本价格为 3699 元；

  • 荣耀 V30 PRO 的 8GB+128GB 价格为 3899 元；

  • 荣耀 V30 PRO 的 8GB+256GB 价格为 4199 元。

▲ 荣耀 V30 Pro

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关键词：荣耀

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