绿联海外众筹 X-Kit 折叠笔记本支架：集成 Type-C 扩展坞，仅重 283g

IT之家12月13日消息 国内配件制造商绿联（UGREEN）近日在海外众筹一款名为 “X-Kit”的轻量化笔记本电脑支架。产品采用折叠设计，具备多档角度调节，在左侧集成了 USB-Hub 功能。该产品众筹价格为 $49 美元，目前已经达到进度。

绿联 X-Kit 采用铝合金 + 塑料制造，电脑接触面有着大面积硅胶防滑垫。支架折叠状态下长度仅为 25cm，宽度 5.6cm，重量仅为 283g，非常小巧。该产品能够负重 5kg，适用于近几年的全系苹果 MacBook 笔记本电脑以及不超过 5kg 的其它笔记本。

用户在使用时，只需要用双手拉开即可使用，支架内侧的两个支撑杆会自动弹出。支架提供四个不同的挡位，能够抬高笔记本屏幕，便于散热以及保护颈椎，让使用者有着更舒适的角度打字。

关于 USB-Hub 扩展坞，绿联 X-Kit 使用一条双头 Type-C 短线连接电脑，协议支持 USB 3.2 Gen1，也就是 5Gbps 的带宽。扩展坞提供两个 USB 3.2 Gen1 A 型输出接口、一个 HDMI 1.4 接口，以及一个 SD/TF 卡读卡器，读卡器最高速度可达 104MB/s。

IT之家了解到，该产品已经在国外网站 Indiegogo 发起众筹。众筹目标是 2 万美元，目前已经完成了 $25745 美元，产品众筹价格为 $49 美元（约合人民币 320.7 元）。