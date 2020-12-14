华为鸿蒙 OS 2.0 手机开发者 Beta 版本本周发布，余承东：欢迎手机开发者加入

IT之家12月14日消息 华为将于 12 月 16 日举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。

今日上午，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，12 月 16 日，他将在北京发布 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。

随后，华为消费者业务 CEO、华为常务董事余承东表示，12 月 16 日，欢迎手机开发者加入 HarmonyOS。

IT之家了解到，华为将于 12 月 16 日上午发布 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 计划。同日下午，华为专家将讲解 HarmonyOS 2.0 手机 Beta 关键特性和开发工具。

活动亮点分享

HarmonyOS 2.0 设计理念

与合作伙伴一起带来创新的全场景超级终端体验

深度解析 HarmonyOS 分布式应用程序框架

DevEco Studio 2.0 一站式分布式应用开发平台

还有手机模拟器

以及华为 HarmonyOS 技术专家面对面交流

活动议程

12.16 上午：

10:00~10:30 华为发布 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 计划

10:30~12:00 应用伙伴分享 HarmonyOS 全场景创新案例

12.16 下午：