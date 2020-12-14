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华为鸿蒙 OS 2.0 手机开发者 Beta 版本本周发布，余承东：欢迎手机开发者加入

2020/12/14 11:42:22 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家12月14日消息 华为将于 12 月 16 日举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。

今日上午，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，12 月 16 日，他将在北京发布 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本

随后，华为消费者业务 CEO、华为常务董事余承东表示，12 月 16 日，欢迎手机开发者加入 HarmonyOS。

IT之家了解到，华为将于 12 月 16 日上午发布 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 计划。同日下午，华为专家将讲解 HarmonyOS 2.0 手机 Beta 关键特性和开发工具。

活动亮点分享 

  • HarmonyOS 2.0 设计理念

  • 与合作伙伴一起带来创新的全场景超级终端体验

  • 深度解析 HarmonyOS 分布式应用程序框架

  • DevEco Studio 2.0 一站式分布式应用开发平台

  • 还有手机模拟器

  • 以及华为 HarmonyOS 技术专家面对面交流

活动议程 

12.16 上午：

  • 10:00~10:30    华为发布 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 计划

  • 10:30~12:00    应用伙伴分享 HarmonyOS 全场景创新案例

12.16 下午：

  • 13:30~15:10    华为专家讲解 HarmonyOS 2.0 手机 Beta 关键特性和开发工具

  • 15:30~17:00    与开发者 KOL、华为技术专家面对面互动

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关键词：华为鸿蒙HarmonyOS

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