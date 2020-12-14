百度沸点发布 2020 年度国民骄傲榜单：中国探火工程居首

12 月 14 日，2020 百度沸点发布了包括年度关键词、年度事件、年度泪点、年度国民骄傲、年度生活方式、年度骄傲人物、年度热议人物、年度电视剧、年度综艺、年度小说、年度电影、年度流行语、年度知识热词、年度科技热词在内的 14 个榜单，汇集了网民 2020 年里在民生、社会、网络、科技等不同领域最为关注的议题和热词。

其中，百度沸点 “年度国民骄傲”榜单盘点了中国探火工程、钟南山获得共和国勋章、仪仗队亮相俄罗斯红场、北斗发射、新基建、民法典、抗美援朝 70 周年、中国天眼正式运行、中国外交天团以及火神山建设等十大事件。

据悉，我国首次火星探测任务 “天问一号”，在国际上首次明确将通过一次发射，完成 “环绕、着陆、巡视探测”三大任务，仅用四年时间就攻克技术难题，创造了奇迹般的中国速度。此前央视新闻联合百度推出的 “天问一号”搜索大数据显示，“天问一号”发射搜索热度超越以往我国宇宙探索相关事件，创下新高。

此外，科技在抗击疫情方面的强大力量，也引发了国人对于科技创新应用的深度关注。比如仅用十天时间建成的火神山医院，就是在数千万网友在线云监工下施工的。除了科技硬实力之外，“年度国民骄傲”榜单中，钟南山院士凭借在疫情防控、重症救治等方面的杰出贡献，获得共和国勋章、成为全民偶像。

据介绍，百度搜索覆盖超过 95% 的中国网民，日均响应数十亿次搜索请求。