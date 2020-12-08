百度 Apollo 无人驾驶路测更进一步，李彦宏感慨：终于可以不用安全员了

12 月 8 日消息，近日，北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向百度 Apollo 颁发了首批 5 张无人化路测（第一阶段）通知书。这是北京市首次允许测试主体在公开道路进行无人化自动驾驶测试。

2020 年 11 月 12 日北京市出台了《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》4.0 版本，细则指出，“无人化测试”是指测试驾驶员根据测试车辆能力进行的，可在车内驾驶座位上、车内其他座位上或者车外远程测试座位上，监控、操控测试车辆，以开展自动驾驶系统科学试验为目的的道路测试。

▲来自《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》

也就是说，百度 Apollo 拿到的北京市自动驾驶无人化测试，可以是 “车内无人”的远程遥控车辆公开道路测试。

▲李彦宏百度动态

对于百度 Apollo 的无人化测试许可，百度董事长兼 CEO 李彦宏在百度动态中发文感慨：“终于可以不用安全员了，责任重大啊”。这也应证了百度 Apollo 在北京进行的无人化测试将不再在车内配备安全员。

从自动驾驶技术演进的路径来看，前期技术测试验证主要分为场地测试、道路测试、无人化道路测试（车内有安全员）和车内无人道路测试四个阶段，最终形成适应实际道路运行的安全技术系统。

相比前面几个场景模式测试，无人化道路测试，对自动驾驶系统的可靠性要求大幅提升。无人化自动驾驶系统涉及复杂的车辆软硬件技术，任何的单点失效最后都会不同程度的影响自动驾驶测试过程中的行车安全。

今年 9 月的百度世界 2020 大会上，百度首次公开展示了 “去掉自动驾驶车内的安全员”的 5G 云代驾技术。通过高带宽、低时延的 5G 网络，云代驾驾驶员可从屏幕组上远程观察自动驾驶汽车周围 360° 状况，并利用方向盘、档把、脚踏板等控制器驾驶车辆。

▲今年 9 月亮相的百度 Apollo 无人驾驶 “5G 云代驾”

5G 云代驾的意义在于，在无人车内没有安全员的情况下，当无人车出现解决不了的问题时，云端安全员可以帮助其远程脱困。给无人车提供一层安全保障。

“5G 云代驾”这一技术的亮相，在当时就被认为是在为百度 Apollo 真正做到 “无人”驾驶车驶上道路铺路。

目前来看，获得无人化路测许可的百度 Apollo 无人化自动驾驶车辆都配备了 5G 云代驾系统，以符合细则要求的 “车外远程测试座位上，监控、操控测试车辆”要求。

我们也可以把现阶段在测试的无人化自动驾驶车理解为 “现实版”的遥控汽车。

事实上，在 “无人化自动驾驶”路测方面，广州走得要更快一些。

早在今年 7 月，国内无人驾驶创企文远知行 WeRide 就宣布获得由广州市交通运输局、工业和信息化局、公安局联合颁发的全国首个智能网联汽车远程测试许可，可在广州路测范围内正式进行开放道路的全无人驾驶路测。

这里提及的 “全无人驾驶路测”与百度 Apollo 获得的 “无人化自动驾驶”路测许可类似。

▲文远知行全无人驾驶道路测试

文远知行在其全无人驾驶路测中就全程配备了 5G 远程操控功能，测试车辆在非常规交通情况下，例如道路临时短暂封闭需要逆行绕行等，车辆可实时切换为远程接管模式。

现在，百度 Apollo 也将在北京开启公开道路上的无人化自动驾驶测试。无人化自动驾驶路测参与的车辆更加广泛。

目前在生活中，我们已经能体验到无人驾驶带来的服务。

今年 4 月，百度 Apollo 无人驾驶出租车向长沙市民全面开放试乘服务、8 月在沧州开启百度 Apollo Go Robotaxi 服务，此后，百度 Apollo 又在北京亦庄、海淀、顺义等多个区域开展载人示范运营，当地用户均可通过百度地图，即可一键呼叫 Robotaxi 免费搭乘体验。

而文远知行自 2019 年 11 月也在广州市黄埔区开启 Robotaxi 开放运营，运营一年来已服务出行 14.7 万次，服务用户数超 6 万。

不过，无论是百度 Apollo 无人驾驶出租车，还是文远知行跑在广州在 Robotaxi 都是有安全驾驶员在车内虚扶方向盘的。距离我们正在理解的 “无人驾驶”状态还相距甚远。

但是可以期待的是，随着无人化自动驾驶路测的加速，“真无人”驾驶离我们越来越近了。

不过话说回来，如果真有一辆没有安全员在的 “真无人”驾驶 Robotaxi 摆在路边，你敢乘坐吗？

在人类通往无人驾驶的道路上，还有很多测试需要进行，不仅仅是车。