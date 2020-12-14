IT之家专访雅迪周超：关注核心科技，做真正有温度、有责任感的电动两轮车

12 月 9 日，雅迪在海南三亚举行了 2021 年雅迪科技全球倍增战略峰会，会上雅迪宣布今年提前一个月完成了全年销量 1000 万台的目标，成为电动两轮车行业首个年销量破千万的电动车品牌，同时也再度明确了雅迪电动车领导品牌的地位。



除了 2020 年的回顾，雅迪还提出了未来的 “全球倍增”战略目标，这一目标为雅迪未来一年的发展确定了方向。在峰会上，雅迪同时推出了全新电动车无线充电、快速充电、锂电池技术以及雅迪冠智系列电动两轮车新品。

今年开始，电动两轮车新国标正式实施，电动两轮车行业也进入了大洗牌阶段，同时，新冠肺炎疫情也给电动两轮车行业的发展蒙上了一层阴影。在重重压力下，2020 年的电动两轮车行业面临着前所未有的挑战和机遇。新国标的实施，让行业头部企业开始涌现，良币驱逐劣币，消费者有了一个更加安全、可靠的选择，厂商通过行业重整积累了大量技术经验，从而开始加大投入，专注技术研发，体验升级。针对行业风向的大变化以及雅迪冠智系列新品等热点问题，雅迪科技集团高级副总裁周超接受了IT之家等多家媒体的采访，解答了当下人们关心的问题。

此次峰会上，大家对雅迪的 “全球倍增”战略非常感兴趣，电动两轮车行业大变革的今天，雅迪所面临的不仅仅是销量倍增，同时也是产品技术水准、营销水准等各方面的提升。针对 2021 年发展，周超还是充满信心的，他表示：“2021 年的目标，我们需要结合雅迪的经销商、供应商他们自身的增长情况，雅迪的整体目标实际就是我们制定的各种小目标的实现，累计加起来明年整个市场还有一些弹性比较大的空间。总体来说我认为想要大的增长，实现销量、产值、利润、质量各个方面的倍增，它是属于有准备有实力的企业。”

在本次峰会上，雅迪针对不同群体、不同价位开始细分品牌，整合资源完善不同产品线，目前已经图已出了电摩 G 系列、冠能系列、冠智系列、经典系列以及明年将会推出的 E 系列高端产品，针对不同的用户需求，周超进一步阐释：“现在雅迪集团，打个比方引用某个汽车品牌来举例的话，丰田或大众，既是一个产品也是一个企业品牌，产品品牌到了一定时期，为了满足不同的消费者需要有不同系列产品、子品牌。到了一定阶段以后，你要满足更高阶段的需求，也就是不光满足产品理性价值的需求，还要满足产品感性层面的需求，需要考虑开创独立的新品牌，我们整个产品系列的角度和整个品牌的架构以及产品子品牌的架构，都是与之相对应的。”

周超补充道，雅迪新的这些系列肯定有一个潜在的新型的消费群体，用户希望通过产品有一些共同的精神文化的理解交流，比如对于骑行文化的理解交流，所以会有冠智系列这样一个划分。雅迪在电踏车这个新品类中，在欧洲之所以现在一年卖到三四百万，是因为欧洲流行着骑行文化，受这种骑行文化、拥抱自然的文化的影响，与其说卖了台产品给他不如说卖的是一种骑行文化。

之前电动两轮车行业不少小企业在自主创新投入上非常少，即便是有投入很多也都仅仅局限在外观专利的研发上，雅迪在此次峰会上宣布，2021 年将投入 10 亿元研发费用对产品进行开发，针对 10 亿元研发费用，周超表示，电动两轮车不光是一个外观造型上的创新，也不是加一个 GPS 装置，而是实打实的在整车结构技术、控制平台技术、电池、电源系统还有 AI 人工智能等方面以及整车匹配的生态平台上都要做好。周超列举了一个简单的例子，他说到：“电池跟电源大家好像觉得比较普通，但实际上，比如今天在雅迪战略峰会上发言的宁德时代，是全球动力电池的老大，是苹果、华为、大疆无人机的供应商，它在消费电子类行业的贡献占比已经达到了 70%，在锂电池领域绝对的权威。但在我们的合作过程中，实际两轮车比四轮车要难，因为锂电池温度控制低温高温还有防尘、防水、抗震，两轮车行驶工况比四轮车复杂，两轮车完全靠芯片与整车结构设计相匹配，要实现这些都需要依靠技术的突破，所以说实际上电动车产品走到升级换代、走到了锂电智能化、大功率电摩行业的门槛实际上是越来越高。”

今年，雅迪电动车销量突破 1000 万台，雅迪在中国市场已经成为龙头企业，针对在其他行业中一些企业取得头部位置随后出现 “挤牙膏”的情况，周超认为，雅迪的企业实力和核心价值都是紧密相连的，雅迪做电动两轮车是为了赚钱但又不只是为了赚钱。周超表示：“我们在打造新一代的绿色科技出行方式，我们要进行技术创新，我们要绿色的出行，希望让我们消费者可以通过雅迪有一个便捷安全极致的出行方式，这个是我们企业的核心价值，我们的目标是代表中国在电动二轮交通上能够做到世界的强国。”

此次雅迪全球倍增战略峰会上，雅迪发布了电动车快速充电、无线充电、电动车锂电池新技术以及雅迪冠智系列新品。

谈起冠智系列，周超表示，“冠智系列产品，以智能 IoT 为主机，兼具 GPS 定位及整车通信，搭配光动灯环、和弦音效等交互体验，为用户提供更快捷、更智能、更安全的出行方案。冠智系列 PI 采用独特月光金配色，升级外观质感，同时搭载与 ATL、CATL 共同研发的芯锂电池及冠能同级电机，加速更有力，续航更强劲。未来雅迪冠智系列还将搭载雅迪懂锂快充技术，可实现 20 分钟充电 80% 的目标。当然还有更多我认为消费者非常迫切需要的性能，这些都是作为整体方案解决这需要考虑的东西。”

冠智系列新品这些实用的功能，让消费者感受到真正有温度、有责任感的智能两轮电动车，是可以同时跟用户整个使用产品的生态环境互联起来的，这才有可能称得上是真正的智能化生活，是为消费者而智能，而不是为了自己多卖几个钱而智能。