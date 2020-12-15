谷歌 YouTube 宕机 37 分钟，损失 170 万美元

在线购物平台 LovetheSales.com 称，在周一短暂的 YouTube 宕机期间，谷歌损失了约 170 万美元的广告收入。

LovetheSales.com 在发送给媒体的一份声明中表示：“我们已经计算出谷歌在 YouTube 宕机 37 分钟后损失了多少广告收入，这是一个 170 万美元的重大错误。”

LovetheSales 的估算基于网络状态监测服务公司 Downdetector 的数据和统计网站 Statista 对 YouTube 四季度广告收入 62.46 亿美元的预期。这意味着 37 分钟的宕机将产生 170 万美元的费用，即每分钟 47147 美元。

包括 YouTube 和 Gmail 在内的谷歌多项服务在当地时间周一早间（北京时间周一晚间）遭遇全球性大规模宕机。

DownDetector 称，包括 YouTube、Gmail、Google Suite 和 Google Maps 在内的一系列谷歌服务，在美国东部时间周一早上 6 点 30 分（北京时间晚上 7 点 30 分）左右开始出现问题。

有媒体报道称，此次宕机影响谷歌在多个国家的服务，包括美国、欧洲、印度、加拿大、南非、中南美洲国家、澳大利亚和其他一些国家。

谷歌发言人通过电子邮件向媒体表示：“由于内部存储配额问题，谷歌的身份验证系统在太平洋时间早上 3：47 中断了约 45 分钟，在此期间，要求用户登录的服务的错误率很高。

认证系统问题已在太平洋时间早上 4：32 得以解决。所有服务现已恢复。我们向受影响的所有人表示歉意，我们将进行彻底的后续审核，以确保该问题以后不再发生。”