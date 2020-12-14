谷歌将允许 YouTube 用户屏蔽酒类、赌博广告，公益组织表示支持

IT之家12月14日消息 据英国卫报消息，谷歌将于明年在英国提供相关工具，允许用户手动屏蔽大多数酒类和赌博广告。谷歌表示，该项举措是为了回应用户的反馈，他们担心在使用 YouTube 和第三方网站时看到这类广告。

据IT之家了解，谷歌的广告功能是与用户浏览习惯相关的。用户的浏览数据代表了他们更关注哪些领域的信息，谷歌从而针对性地在 YouTube 上播放相应的广告。但是同时，YouTube 上的广告也与视频内容高度相关，如果用户打开酒类的视频，推送的广告也有很大概率是酒精饮料；如果打开关于赌博成瘾的文章，宣传赌博的广告反而会出现在页面上。

根据英国卫报报道，今年起在美国，明年起在英国等地区，YouTube 的广告设置里可以选择屏蔽此类广告。这项功能不能保证 100% 的效果，但是谷歌有信息将绝大多数酒精、赌博广告排除在外。

谷歌公司还与相关公益机构展开了合作。国际理性饮酒联盟（IARD）的总理事 Henry Ashworth 表示，“我们的会员致力于更好地控制是否能在互联网上看到酒类广告。尊重个人偏好、承认文化差异需要互联网公司的敏感性与行动力，这就是为什么我们希望这一合作关系是一个未来更大行动的良好开始。”

关于博彩行业，英国博彩组织相关人员表示，“我们此前督促谷歌和其它互联网公司提供停止看到赌博广告的选项，我们欢迎这一功能的推出。”此前英国博彩公司去年同意停止在体育赛事直播期间播放电视广告，因为担心儿童、弱势群体受到赌博广告的轰炸。