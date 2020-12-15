甲骨文创始人「逃离」硅谷，将在夏威夷小岛远程办公

图：甲骨文创始人拉里 · 埃里森

北京时间 12 月 15 日消息，甲骨文创始人拉里 · 埃里森（Larry Ellison）在当地时间星期一发送给员工的一封电子邮件中称，他已搬离硅谷，搬到夏威夷的一座小岛上居住。

甲骨文上周证实，正在将公司总部由硅谷搬迁至得克萨斯州奥斯汀。埃里森在这封电子邮件中表示，公司员工 “多次询问”他是否也将搬迁到得克萨斯州。埃里森在加利福尼亚州小镇伍德赛德拥有一处占地面积 23 英亩（9.3 万平方米）的地产，在旧金山 Pacific Heights 也有房产。

埃里森说，“这一问题的答案是否定的，我已搬迁到夏威夷州，并将借助 Zoom 在拉奈岛上远程办公。”

甲骨文发言人没有就埃里森搬家一事发表评论。

图：埃里森新家所在的夏威夷州拉奈岛

2012 年，埃里森斥资 3 亿美元在拉奈岛上购买了 9 万英亩（364 平方公里）土地，占该岛面积的 98%。埃里森重新装修了岛上的宾馆，并投资建立清洁能源系统，目的是将这座小岛打造成可持续发展试验田。

拉奈岛只是埃里森令人震惊的房地产资产的一部分，他在日本等地也拥有房地产。彭博社的资料显示，埃里森是全球第十一大富豪，净资产为 740 亿美元。

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