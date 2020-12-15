国家量子通信网络 “成渝干线”骨干网将建设

据来自《重庆日报》的消息显示，目前，“成渝干线”骨干网及璧山量子城域网一期工程已完成现场勘察和规划设计工作。

国家量子通信网络 “成渝干线”由国科量子承建，璧山骨干站正是 “成渝干线”的重庆起点。依托 “成渝干线”，国科量子将在璧山区建设量子城域网，打造量子安全托管支撑平台，通过重庆国科量子提供相应业务，全面提升政企信息安全管控能力。

今年 6 月 19 日，国科量子与璧山区政府签署合作协议，在该区共同打造量子信息安全托管业务的全国运营中心，并成立了重庆国科量子通信网络有限公司支撑运营中心的业务开展。

2017 年 9 月 29 日，世界首条量子保密通信干线——“京沪干线”正式开通。结合 “京沪干线”与 “墨子号”的天地链路，标志着我国在全球已构建出首个天地一体化广域量子通信网络雏形，为未来实现覆盖全球的量子保密通信网络迈出了坚实的一步。在 “京沪干线”这条国家示范性骨干线路建成近 3 年后，量子保密通信网络正在全国各大城市加快布局。

量子通信具有不可窃听、不可破译的特点，能够保证数据在传输过程中的安全性和自主可控维度。这意味着，对于军事、国防、工业、金融等信息安全领域及航天、深海等特殊通信领域而言，量子通信都具有重大应用价值与前景。不仅如此，量子通信还可用于涉及秘密数据及票据的政府、电信、证券、保险、银行、工商、地税、财政等领域。