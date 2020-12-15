首发价 1099 元，小米多看电纸书 Pro 正式发布：7.8 英寸墨水屏，纯平一体化设计，32GB 存储

IT之家 12 月 15 日消息 小米多看电纸书 Pro 已经于 12 月 15 日 早 10 点开启预售，售价 1099 元。带来了纯平一体化设计，带来阅读新体验；万本好书加持，打造你的专属图书馆。下单后本机登陆多看账号还可以领取 1 年 VIP 会员哦，限量 7000 个先到先得。

IT之家获悉，小米多看电纸书 Pro 搭载了 7.8 英寸墨水屏，采用纯平一体化设计，300ppi 屏幕像素密度，搭载 4 核低功耗处理器，2GB 内存，32GB 存储，支持 24 级双色温阅读灯，重量为 251 克，机身厚度 7mm。

小米多看电纸书 Pro 这张电子纸的分辨率达到 1872 X 1404，像素密度达到 300ppi，显示细腻清晰，文字纤毫毕现。

小米多看电纸书 Pro 尺寸与 A5 纸张接近，便携轻巧，为你的背包减点压，让你的眼睛更舒适。

小米多看电纸书 Pro 内置多看阅读，聚合当当万本好书。微信读书倾力加盟，现已入驻小米多看电纸书 Pro，尽享丰富书库、精致排版，打造你的专属掌上图书馆。

小米多看电纸书 Pro 支持语音搜书，自动定位关键词，让输入更快捷，搜索更简单，阅读更轻松。

小米多看电纸书 Pro 支持多种书库导入方式 : 百度网盘、多看网盘、WLAN 传书、USB 连接电脑、蓝牙传书且支持 pdf 重排。

小米多看电纸书 Pro 打造内容聚合式阅读平台，登录百度网盘或多看云盘即可浏览自己的云书库，将书籍、文件或资料下载到本地阅读。

小米多看电纸书 Pro 上线搜狗输入法，支持语音、拼音、笔画、五笔、英文输入，适配墨水屏的刷新速度，无广告，更友好。

小米多看电纸书 Pro 冷光清晰更专注，暖光温馨更助眠。采用更适合阅读的冷暖灯，24 级随时调节，光线更细腻，阅读更舒适。

小米多看电纸书 Pro 搭载高性能的 4 核低功耗处理器，内置硬件 EPDC 控制器，翻页操作流畅，功耗更低。充满电最长待机机 70 天。

小米多看电纸书 Pro 开启青少年模式，部分功能无法使用，同时精选教育知识类内容，妈妈再也不用担心孩子偷偷看网文了。