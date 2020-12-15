“蓝暖男”来了，CR300BF 型复兴号将在国内首次上线

IT之家 12 月 15 日消息 据央视报道，CR300BF 型复兴号将在国内首次上线。因车身采用 “海空蓝”颜色涂装，该车型也被称作 “蓝暖男”。

12 月 15 日上午 9 时 30 分，一列 CR300BF 型 “复兴号”动车组抵达中国铁路西安局集团有限公司西安动车段，为即将开通的银西高铁承载运输工作。

IT之家了解到，这是该型号动车组在我国的首次上线，是 “复兴号”平台又一全新产品。此外，银西高铁开通之后，将有 17 列 CR300BF 型 “复兴号”动车组配属西安铁路局投入运营，全列采用 8 辆编组，总定员 613 人，其中一等座 48 席，二等座 565 席

与 “和谐号”动车组相比，CR300BF 型 “复兴号”具有全面自主化、设计人性化、设备智能化、培训规范化等优势。

据直播银川等官方消息，CR300BF 型 “复兴号”动车组设计最高运营速度 250km/h，列车总长 208.95m，车体最大宽度 3.36m，车辆最大高度 4.05m，列车总重 431.3t，车体材质为铝合金。

CR300BF 涂装方面延续复兴号 “金凤凰”设计理念，两条金色飘带贯穿全车，头部凤眼展现车辆灵机与生动，金色与 “海空蓝”底色协调统一。