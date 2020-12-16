华为杨海松：明年所有华为自研设备升级鸿蒙系统，将发布鸿蒙系统智能手机

IT之家12月16日消息 今日，华为举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动，现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。

活动结束后，华为消费者业务软件部副总裁杨海松在接受媒体采访表示，到今天为止，参与鸿蒙开发项目的开发者数量超过 10 万，硬件方面的合作伙伴从之前的 5 家增加到了 10 家。

据财联社报道，按照目前进度，华为到明年所有华为自研设备都升级鸿蒙系统，消费者不需要购买新的设备体验鸿蒙系统。同时，明年华为也将发布基于鸿蒙系统的智能手机。

今日早些时候，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，今年已有美的、九阳、老板电器、海雀科技搭载鸿蒙 OS，2021 年的目标是覆盖 40 + 主流品牌 1 亿台以上设备。

据悉，本次 HarmonyOS 2.0 公测设备支持华为 P40 、P40 Pro、Mate 30、Mate 30 Pro、 MatePad Pro 设备，支持 OTA 升级。支持运行安卓应用。从某种意义上来说，鸿蒙 OS 仅仅只是系统底层有所更改，也就是说原先华为手机所用的安卓 + EMUI 现在换成了鸿蒙 OS2.0+EMUI。

IT之家曾报道，华为此前宣布，鸿蒙系统在 2021 年 4 月将面向内存 128MB-4GB 终端设备开源，2021 年 10 月以后将面向 4GB 以上所有设备开源。到 2021 年，华为智能手机将全面升级支持鸿蒙 OS 2.0。