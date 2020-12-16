工信部通报下架 26 款侵害用户权益 App：蜜月直播、VIP 陪练、九元航空在列

IT之家12月16日消息 据工信微报，12 月 3 日，工业和信息化部向社会通报了 60 家存在侵害用户权益行为 App 企业的名单。
截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有 19 款 App 未按照工信部要求完成整改。各地通信管理局按工信部 App 整治行动部署，开展手机应用软件监督检查，此次四川省通信管理局检查发现仍有 7 款 App 未完成整改。
IT之家了解到，通报指出，依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》（工信部信管〔2016〕407 号）等要求，工信部组织对上述 26 款 App 进行下架。
工信部表示，相关应用商店应在通报发布后，立即组织对名单中应用软件进行下架处理。
下架的应用软件名单
序号
应用名称
应用开发者
应用版本
1
微脉圈
北京助梦工场科技有限公司
1.7.7
2
通辽团
通辽市通团网络科技有限公司
7.09.201031
3
VIP陪练
上海妙克信息科技有限公司
3.9.2
4
九元航空
九元航空有限公司
2.0.8
5
探位手机定位寻人
北京聚量未来信息技术有限公司
2.0.8
6
小蚁摄像机
小蚁科技有限公司
5.2.9_20201208
7
通讯圈
深圳立志捷科技有限公司
4.5.0
8
蜜月直播
深圳谷天网络科技有限公司
6.11.3
9
蝴蝶直播
深圳美明赞文化传播有限公司
5.4.5
10
通讯录同步助手
武汉哒哒软件科技有限公司
4.4.1
11
快票出行
河北快票出行旅游服务有限公司
3.3.3
12
嘿哈猫健身
湖南嘿哈猫网络科技有限公司
3.1.2
13
酷爱直播
金华就约我吧网络科技有限公司
5.2.2
14
卡友地带
合肥维天运通信息科技股份有限公司
2.9.34
15
防盗监控-对接网络摄像头（防盗监控-对接监控摄像头）
英德市木棉科技有限公司
8.7.2
16
微课掌上通
浙江万朋教育科技股份有限公司
9.13
17
酷酷小游戏
杭州家之馨电子商务有限公司
4.0.7
18
皮皮语音包变声器
深圳市小粉鱼科技有限公司
1.1.9
19
缘分百分百
成都雍景科技有限公司
5.2.0
20
最美证件照
成都品果科技有限公司
4.3.01
21
今日赚
成都凡微科技有限公司
1.6.8
22
惠装装修
成都快乐家网络技术有限公司
6.5.8.0
23
如丽整形
成都美哆网络科技有限公司
5.4.2
24
宝宝学拼音
成都知慧乐网络科技有限公司
9.0.3
25
推事本
智慕时代科技（成都）有限公司
6.1.5
26
火车票达人
成都博煜科技有限公司
3.9.4