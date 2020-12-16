工信部通报下架 26 款侵害用户权益 App：蜜月直播、VIP 陪练、九元航空在列

IT之家12月16日消息 据工信微报，12 月 3 日，工业和信息化部向社会通报了 60 家存在侵害用户权益行为 App 企业的名单。

截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有 19 款 App 未按照工信部要求完成整改。各地通信管理局按工信部 App 整治行动部署，开展手机应用软件监督检查，此次四川省通信管理局检查发现仍有 7 款 App 未完成整改。

IT之家了解到，通报指出，依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》（工信部信管〔2016〕407 号）等要求，工信部组织对上述 26 款 App 进行下架。

工信部表示，相关应用商店应在通报发布后，立即组织对名单中应用软件进行下架处理。

下架的应用软件名单